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滿地鴿糞！英大學生忘關窗 疫情後返宿舍驚見慘況
由於新冠疫情延燒，許多學校皆關閉多時，英國一名大學生在離開宿舍時忘記將窗戶關好，五個月後歸來卻發現房間慘被鴿群入侵，室內到處是鴿糞令人慘不忍睹。
據報導，來自倫敦北部恩菲爾德（Enfield）現年20歲的大學生強森（Oluwageorge Johnson）在疫情限制令頒布前，於三月份離開了位於諾丁漢（Nottingham）的學生宿舍。上周，強森收到一封電子郵件，表示宿舍的工作人員發現他的宿舍滿是鴿子糞便，水槽裡還有鴿蛋、衣服堆裡甚至還有雛鳥。
強森表示上周宿舍人員通知他說他的房間內一直傳出噪音，人員進入後也對房內慘況感到驚訝。強森表示：「我的鞋子和麵包機佈滿了鴿子糞便。我很慶幸我沒有自己走進房間發現這件事，那太可怕了。」
強森說：「因為疫情當時開始爆發，父母突然說要帶我回家。當時人們都在傳軍隊已經部署好了，這讓我父母有點反應過度。我走的時候沒把窗戶關上，然後就離開大約五個月，我留了一些東西，像烤麵包機和夏天不會穿的衣服。」
他表示只希望自己從沒親眼看到這件事，這樣一來他晚上還睡得著。原本預計上周返校的他現在必須多等一段時間，強森也表示自己再也不會忘記關窗戶了。
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