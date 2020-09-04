中國重啟南海談判 批美為「最大威脅」

中國政府在東南亞多國准備針對南海爭議展開會談的前夕，對這些國家發出警告，要求他們不要在南海議題上與美國合作。中國外交部亞太事務副部長羅照輝周四 (9月3日) 也宣布，中國將與東南亞國家協會 (ASEAN)成員國重新針對南海的行為准則展開談判。

事實上，雙方自2002年便展開相關談判，但是在北京堅持南海區域以外的國家不應該參與談判後，雙方的談判陷入僵局。近年來，東南亞各國被迫選擇與中國或美國建立盟友關系。

羅照輝周三 (9月2日) 透過視訊參與中國外交部舉辦的一場會議時表示，美國是南海爭議的源頭，但分析師卻認為羅照輝用詞強烈的談話內容可能無法讓中國政府順利贏得其他東南亞地區國家的支持，因為他並未在談話中提出新的方式來解決東南亞國家對於南海爭端的擔憂。

羅照輝表示：「美國除了干預南海議題外，還在本地區與日本丶澳大利亞與印度建立了一個反中國的『小北約』聯盟，這充分展現了美國的冷戰心態。中國從不制造麻煩，但我們也不怕面對麻煩。」

「美國為南海最大威脅」

羅照輝也指控美國不斷在南海做出挑釁行為，並試圖強迫南海地區的國家在中國與美國之間做出選擇。他說：「爭議不斷的南海只會符合美國的利益以及其全球戰略議程，東南亞地區的國家則是必須為南海爭端付出代價。美國是南海與該地區和平最大的威脅，美國將會阻礙這個區域的合作丶發展與繁榮。」

他也譴責2016年依據《聯合國海洋法公約》執行的南海仲裁案判定中國不擁有九段線海上主權，並駁斥中國可能在南海擴大軍事行動的說法。他說：「中國或東協各國都沒有想要把南海轉換成武力爭端的戰場，我們不想讓南海成為地緣政治競賽的工具。」

南京大學中國南海研究協同創新中心的執行主任朱鋒向南華早報表示，中國目前正面臨美國在政治丶外交與軍事領域所帶來的壓力。他說：「由於美國總統大選將近，在美國國內陷入困境的特朗普試圖透過擴大與中國對抗來扭轉選情，但這種作法卻會提升南海爆發沖突的風險。」

專家: 中國難以說服東協各國

今年7月，美國國務卿蓬佩奧曾表示，中國稱其佔有南海90%領域的說法是「完全違法」。美國也趁機支持越南丶菲律賓丶馬來西亞丶汶萊與台灣等國爭取部分南海主權，但此舉也讓南海爭端的緊張程度進一步提升。

為了與美國抗衡，中國政府過去幾周開始活絡與部分亞洲跟歐洲國家的關系。中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周二 (9月1日) 出訪緬甸，而他上個月才剛出訪新加坡與韓國。

專家認為，中國與東協各國的關系會因為羅照輝對美國所做出的強硬表態而陷入僵局，但這也代表與東協各國的關系對中國來說將變得更加重要。即便如此，專家不認為中國會輕易改變他們在南海聲張主權的作法。廣州暨南大學的專家張明亮告訴《南華早報》：「雖然羅照輝的論述可以滿足中國人民的看法，但他強硬的立場很難在接下來幾場重要的談判中幫助到中國政府。」

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