美電子菸製造商Juul將裁員逾半 可能退出11國海外市場

華爾街日報引述知情人士報導，美國電子菸製造商Juul Labs Inc.計劃裁掉超過一半的員工，並考慮暫停在歐洲和亞洲的銷售。這可能意味這家新創事業將退出高達11個國家，退回核心市場--美國、加拿大和英國。

Juul今年稍早已先裁掉3,000名員工的大約三分之一，並暫停在數國販售其電子菸。這家一度曾經快速成長的公司以縮減營運規模對抗銷售銳減的挑戰。

知情人士說，Juul現在打算縮減2,200的人力到剩下大約1,000人。Juul執長行K.C. Crosthwaite周三（2日）發了一封電郵告訴員工，公司正計畫大幅裁員。該公司一名發言人周四（3日）說：「還沒有做成任何決定。我們還在評估中。」

Juul廣泛被父母和官員怪罪為美國青少年吸電子菸人數激增的原因，過去兩年一直遭遇政府的法規取締並調查其行銷手法。如今，因為Reynolds American Inc.的電子菸品牌Vuse搶市，以及部分顧客轉向傳統香菸，Juul銷售下滑。

Crosthwaite在周三的電郵裡說，正評估營收不足以支持進一步開支的單位。裁員能讓公司投資研發新產品和能約束青少年吸菸的技術，也投資科學研究，讓監管機關能看到該公司產品的傷害性小於香菸。

自從Crosthwaite一年前上任以來，Juul已停止在美國的大部分廣告、裁掉逾1,500個工作、停止在美販售甜味和水果味電子菸，並縮減海外擴張，過去幾個月先後退出南韓、奧地利、比利時、葡萄牙和西班牙等市場。

Juul目前考慮退出的市場包括義大利、德國、俄羅斯、印尼和菲律賓。在今年第1季，美國、加拿大和英國代表Juul逾90%的銷售。

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