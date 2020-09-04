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織女星運載火箭成功發射 部署53顆小型衛星

中央社 / 法國庫魯3日綜合外電報導
歐洲織女星運載火箭（VEGA）2日從法國海外屬地圭亞那成功升空。 圖／擷取自Arianespace twitter
歐洲織女星運載火箭（VEGA）2日從法國海外屬地圭亞那成功升空。 圖／擷取自Arianespace twitter

歐洲織女星運載火箭（VEGA）去年7月發射失敗，時隔一年多後，2日從法國海外屬地圭亞那（Guiana）成功升空，完成重啟後首次任務。

火箭於圭亞那當地時間午夜前約1小時離開地球表面；這項發射任務先前因若干因素數度延期，包括最近颱風掃過南韓追蹤站、南美發射地點持續颳強風以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等。

織女星運載火箭成功為來自13個國家的客戶，在太空中部署了53顆小型衛星，大部分是重量不到15公斤的微衛星。

商業發射服務商阿利安太空公司（Arianespace）執行長伊茲瑞爾（Stephane Israel）在推特（Twitter）上表示：「我希望這些微衛星（micro satellite）很享受這趟前往太空的旅程！」

織女星運載火箭是歐洲欲在日漸蓬勃航太市場競逐的關鍵要素之一。航太業競爭激烈，強大對手包括特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）。

織女星火箭上次於2019年7月發射升空2分鐘後，因明顯結構故障，在空中分裂成兩半，任務宣告失敗，是自2012年開始運作以來14次成功發射後首度失敗。

歐洲太空總署（ESA）署長沃納（Jan Woerner）表示，2日的發射是一項「極度重要計畫」，宣示織女星運載火箭回歸運作。

火箭 太空 馬斯克

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