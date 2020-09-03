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台飛官30年前2度跳傘逃生 英彈射椅製造商臉書補登致意

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
國際知名飛機彈射椅製造商英國馬丁貝克公司二日在臉書發文並更換大頭貼，將成功救命次數上調至7631次。（擷取自馬丁貝克臉書）
國際知名飛機彈射椅製造商英國馬丁貝克公司二日在臉書發文並更換大頭貼，將成功救命次數上調至7631次。（擷取自馬丁貝克臉書）

國際知名飛機彈射椅製造商英國馬丁貝克（Martin-Baker）公司2日在臉書（Facebook）發文並更新大頭貼，將成功救命次數上調至7631次。公司稱，他們近期才知道台灣已故空軍飛官張復一上校生前曾在1990和1993年兩度成功跳傘逃生。時隔30年，雖然張復一上校已在2015年離世，但業者仍特地補發紀念品給家屬致意。

前空軍飛官張復一上校曾駕駛RF-104戰機，於1990年5月在桃園外海因發動機故障墜毀，但幸運跳傘落海逃生。他又在1993年3月試飛一架剛從其他報廢戰機拆卸零件的F-104，於新竹尖石附近遇上故障，他跳傘受困山區3天獲救。

馬丁貝克總計已生產約7萬個彈射椅，連F-35的專門彈射椅也委託該公司設計。該公司的彈射椅多年來在許多危急時刻拯救飛行員的生命。馬丁貝克還設立彈射椅領帶俱樂部（Ejection Tie Club），只要成功利用該公司生產的彈射椅逃生，就能成為終生會員。

跳傘 空軍 戰機

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