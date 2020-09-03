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台飛官30年前2度跳傘逃生 英彈射椅製造商臉書補登致意
國際知名飛機彈射椅製造商英國馬丁貝克（Martin-Baker）公司2日在臉書（Facebook）發文並更新大頭貼，將成功救命次數上調至7631次。公司稱，他們近期才知道台灣已故空軍飛官張復一上校生前曾在1990和1993年兩度成功跳傘逃生。時隔30年，雖然張復一上校已在2015年離世，但業者仍特地補發紀念品給家屬致意。
前空軍飛官張復一上校曾駕駛RF-104戰機，於1990年5月在桃園外海因發動機故障墜毀，但幸運跳傘落海逃生。他又在1993年3月試飛一架剛從其他報廢戰機拆卸零件的F-104，於新竹尖石附近遇上故障，他跳傘受困山區3天獲救。
馬丁貝克總計已生產約7萬個彈射椅，連F-35的專門彈射椅也委託該公司設計。該公司的彈射椅多年來在許多危急時刻拯救飛行員的生命。馬丁貝克還設立彈射椅領帶俱樂部（Ejection Tie Club），只要成功利用該公司生產的彈射椅逃生，就能成為終生會員。
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