國務卿龐培歐：年底前關閉所有孔子學院

國務卿龐培歐1日表示，期望在年底前關閉所有在美國校園內的孔子學院。他在接受福斯電視商業頻道(Fox Business Network)訪問時，指責中國資助的研究機構，在美國招募間諜及合作者，所有人都會看到有關風險。

他認為「這些受資助機構也可看到這一點，因此希望能在今年年底前將它們全部關閉。」

龐培歐上月已將管理全美孔子學院的「孔子學院美國中心」(Confucius Institute U.S. Center, CIUS)列為「外國代表機構」，認定為「推動北京全球宣傳及惡意影響力的實體」。

國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)當時說，政府沒有趕走美國校園內的孔子學院，但美國大學應持謹慎態度，嚴格檢視這些孔子學院的活動。

中國2004年起在國外設立多所孔子學院，截至去年底，全球有140多個國家、設立了超過500多間孔子學院，光在美國就有逾百間。

美國全國學者協會研究項目總監彼德森(Rachelle Peterson)早前表示，「孔子學院限制了有關中國的論述，為中國政府的形像洗白，這種宣傳手法不應在高等學府中存在。」

除了學術自由外，彼德森也擔心中國的間諜網絡滲透高等學府，部分已關閉孔子學院的院校，正出於擔憂知識產權被盜竊。

但也有評論認為，美國選舉臨近，許多政客或順應針對中國的不滿情緒，以針對孔子學院的行動爭取支持，但針對孔子學院，方向上是「愚蠢」的。資深媒體人潘文(John Pomfret)表示，政府和國會應關注「千人計畫」等類似項目，這些計畫是中國吸引美國科學家把發明及技術帶到中國。

另外，龐培歐在回應中國外長王毅警告中美應避免冷戰時表示，這不是冷戰，而是美國面臨著一個擁有14億人口的國家的挑戰，包括經濟挑戰在內。