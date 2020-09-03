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俄設立臉書推特假網站 AI虛構假編輯干預美大選

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合2日電

臉書和推特披露，俄羅斯政府再度利用網路和社群活動打「假資訊戰」；隸屬俄國的「網路研究署」(IRA)成立假的左翼新聞網站及社群帳號，用人工智慧(AI)製造一群不存在的假編輯，且雇用不知情的真人特約記者為網站供稿，圖謀吸引左翼民眾並進一步干預美國總統大選。

英國衛報報導，社群分析公司Graphika指出， IRA設立「PeaceData.net」新聞網站，該網站宣稱是「全球性新聞組織」，以英語及阿拉伯語刊載新聞；但是負責管理網站新聞的編輯群，竟然全是AI創造出來的虛構人物，這些假人甚至有推特帳號或領英(LinkedIn)檔案。

PeaceData利用社群假帳號發布附有網站新聞連結的貼文，許多內容皆複製自其他網站，部分為特約記者供稿；該網站將美國形容為「在海外製造戰爭及破壞法律，自家卻遭遇種族歧視、新冠肺炎和割喉式資本主義的侵襲」，企圖建立左翼讀者群。

PeaceData網站對川普持負面態度，但是對民主黨總統候選人白登有「不可忽視的敵意」，此外也把民主黨聯邦參議員桑德斯和英國工黨前黨魁柯賓列為新聞攻擊對象。

臉書安全政策主管葛雷舍表示，網站仍在初期發展階段，得以在造成顯著損害前阻止，在聯邦調查局(FBI)示警下已停權13個帳號和兩個粉絲專頁；推特表示，已移除「據信和俄國官方機構之平台操縱活動有關的五個假帳號」，並攔截所有前往該網站的連結。

四名不願透露姓名的特約記者表示，PeaceData編輯透過推特、領英或電郵找上他們，以遠高於市場行情的稿費邀請他們為網站撰稿；其中兩人為初入行者，因被裁員而轉換跑道，急於累積特約資歷，另兩人較資深，但也被優渥稿酬吸引，這些特約記者在新聞爆發或受訪時才知道被利用。

其中一名特約記者說，PeaceData一開始就預付250美元，在業界而言相當不尋常，但在她交了一篇稿後就失聯。

另一人則表示，PeaceData的人透過推特私訊邀稿，提出一篇200至250美元的價碼，遠高於他平時所賺的稿費，「我和編輯有往來，這些人比一般的編輯更少找我，而且付錢比其他公司還快。」

民主黨 英國 新冠肺炎

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