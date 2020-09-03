英無意延長過渡期 歐盟：脫歐協議10月得定

距英國脫離歐盟的過渡期結束剩不到4個月的時間，歐盟負責英國脫歐談判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）今天表示，由於英國無意延長脫歐過渡期，根據時程最晚今年10月底需敲定脫歐協議，當前已無時間可浪費。

中央社報導，巴尼耶今天在一場視訊演講上表示，今年全球雖受新冠肺炎疫情衝擊，但這無法阻止英國脫歐。他強調，英國若要與歐盟在2021年1月1日前建立新合作夥伴關係，就必須在今年10月底前達成最終脫歐協議文本，以保留足夠時間讓歐洲議會和歐洲理事會發表意見，面對如此嚴峻期限，每個人都必須保持務實。

至目前為止，歐盟與英國已進行7輪脫歐談判，進展不順，巴尼耶今天表示，歐盟希望未來與英國建立緊密合作夥伴關係，這符合所有人的利益，但他對英國迄今為止的表現感到擔憂及失望，認為自從談判以來，英國一直拒絕為公平競爭提供可靠保證。

巴尼耶強調，貿易和經濟夥伴關係必須建立在強大而可靠機制上，避免貿易扭曲和不公平的競爭優勢。呼籲現在該是英國對歐盟非常重視議題，做出回應的時候。

他說，依照計畫，雙方下周將在倫敦展開第8輪談判。

歐盟與英國的脫歐談判，雙方目前在公平競爭原則、捕魚權及協議執行等方面存在分歧。