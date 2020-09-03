拒與台斷交 索羅門最大省拚獨立

索羅門群島去年和台灣斷交轉與中國建交，在索國最大省分馬萊塔掀起反彈聲浪。馬省宣布將舉行獨立公投，調查民眾對脫離索羅門獨立建國的意願。

路透報導，與美國結盟的馬萊塔省（Malaita）人口占全國約四分之一，一直想要獨立建國，由於索國中央政府不太可能承認馬省發起的獨立公投，恐進一步加劇雙方不和。

馬萊塔省長蘇達尼1日發聲明說，荷尼阿拉當局明知馬萊塔省不承認外交關係的變化，卻仍繼續施壓，要求馬省接受中國。

蘇達尼說：「索羅門群島的領導階層正邁向獨裁治國，現在馬萊塔人民該思考，是否依然願意成為這個國家一分子。自決是人權的核心。任何權力都無法無限期地阻止任何群體在最終實現抱負，無論過程有多艱辛，及需要多長時間。」索國總理蘇嘉瓦瑞尚未對此置評。

索羅門群島位於澳洲東岸北方，人口64萬，是戰略地位重要的太平洋國家。馬萊塔省一直與美國和其盟友商討開發深海港口計畫，中國則有意在索國首都所在的瓜達卡納島尋求開發。

馬萊塔省政府和台灣外交部告訴路透，台灣援助馬萊塔省的醫療物資遭索羅門中央政府扣留，使得該省與荷尼阿拉間的緊張關係近來升溫。

對於索羅門馬省想進行獨立公投，台灣外交部發言人歐江安表示，基於不干涉他國內政原則，對相關事件沒有評論。台灣尊重民主法治，因此期盼索羅門群島政府與馬省政府尊重索國民意，依民主合法程序作決策。