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仇恨言論瀰漫 臉書捲入印度政爭

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
臉書因為仇恨言論管制鬆散，在印度陷入政黨鬥爭。（Photo from PickPik）
臉書因為仇恨言論管制鬆散，在印度陷入政黨鬥爭。（Photo from PickPik）

臉書並未管控印度在其平台上的仇恨言論，成了印度兩大黨政爭的犧牲品！華郵近日報導揭露印度臉書縱容人民黨的支持者在平台散播仇恨言論，因此反對黨國大黨將召開聽證會，質詢印度臉書總經理墨漢。不過人民黨隨即反擊，聲稱總理莫迪曾要求臉書管制但臉書不予理會，這讓臉書公司陷入印度兩黨政治鬥爭中。

篩選言論偏頗

根據《半島電視台》報導，雖然臉書一向堅持在他們的平台上不允許有任何仇恨言論散佈，不過華爾街日報先前有文章爆料，臉書對於印度境內，尤其是執政黨人民黨支持者的仇恨性言論並未嚴格管控，這也讓印度反對黨國大黨藉此，要求印度臉書總經理墨漢出席國會委員會的聽證會。

雖然委員會由印度各黨共計30名議員組成，不過委員會的主席是國大黨的，駁斥反對黨借題發揮，將會針對臉書如何捍衛人權、預防網路錯誤使用等方面進行質問。不過執政黨的人民隨即發表聲明澄清，他們也不允許仇恨言論在網路上散播，而且臉書並沒有遵守總理莫迪打擊仇恨言論的要求。

社群無政治中立

《華爾街日報》揭露臉書對莫迪政權相當支持，而且讓網路上反穆斯林的言論消極管制，迎合主打民族主義的莫迪，即使有用戶檢舉相關言論違反臉書的社群守則，臉書卻還是置之不理。甚至還爆料，印度臉書公關經理達斯恐嚇員工，如果對莫迪支持者進行仇恨言論管制，將會傷害臉輸在印度的商業信譽。

臉書否認一切指控並表示，公司營運沒有偏袒任何政黨。臉書在印度高達3億用戶，臉書旗下的通訊軟體WhatsApp更高達4億人使用，印度許多政黨都利用臉書或是WhatsApp進行動員、彙集群眾意見與帶風向，是政治人物最愛使用的平台。

不過臉書在美國、印度都傳出無視仇恨言論的管理方向，而在印度政治界中，臉書還被執政黨的資訊部長沙卡指控，在2019年大選時臉書透過演算法調整，試圖降低民眾對於人民黨的觸擊率，違反中立原則。臉書在印度正陷入政治鬥爭中。

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