法國恐攻終開庭 傳喚150名專家證人

2015年1月法國接連發生「查理週刊」以及猶太超市的恐攻案件，造成17人喪命。5年後，案件在本月3日首次開庭，大規模傳喚150逾名專家和證人，審判預計進行至11 月10日。在當年的恐攻案後，查理週刊仍不時收到恐嚇訊息，而受害者及外界對於犯人的犯罪心態，也仍未得到解釋。

被告涉嫌資助恐攻

《半島電視台》的報導指出，在14名被被傳喚的被告中，僅有11名3日出席法國的法庭，其餘三位已在2015年恐攻年就逃至聖戰組織伊斯蘭國（ISIS）在敘利亞和伊拉克掌控的領地，而三名兇手則早已在犯案後。被警方追捕時遭擊斃。涉嫌為兇手提供汽車與武器等物資的被告，將面臨資助恐怖主義、恐怖組織成員、以及提供武器給兇手等控訴。

根據《德國之聲》的報導，這次審判的原告之一、也是當年恐攻案被害人遺孀瑪麗絲表示，「我需要知道兇手內心在想什麼，幫助我更貼近我先生遇害時的經歷。」14名被告正面臨10年到無期徒刑的刑責，這次為時兩個多月的審判，也破例會被公開紀錄。

審判極端意識形態

當年「查理週刊」因為不斷嘲諷先知穆罕默德而受攻擊，案發後也在全球引起支持新聞自由的運動。但在2015年的恐攻案後，隨著法國民粹政治抬頭，國內對於新聞自由的壓迫漸增，人民也越來越不信任傳統媒體，而「查理週刊」則是遷移到秘密的安全辦公室後繼續出版，但週刊仍不時收到恐嚇訊息。

當年在「查理週刊」工作的記者艾拉奇則是指向伊斯蘭極端主義，認為這次的開庭具象徵性的意義，「我希望這會是個意識形態的審判，一個殺死我們朋友的意識形態。」

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