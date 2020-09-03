TikTok收購遇阻 美企的四種方案

在特朗普政府的規定下，中國公司字節跳動 (ByteDance)過去幾周一直在接觸有意收購旗下TikTok美國業務的公司。但中國商務部在8月27日突然出台技術出口限制新規，價值300億美元的交易就此停擺。

事實上，字節跳動從上個月開始就一直在談判出售TikTok的北美、澳大利亞和新西蘭業務。TikTok的工程師上周被告知，如果TikTok需要結束美國業務，他們得做出應急措施，顯示出內部的憂慮。

消息人士表示，TikTok在功能和技術上與字節跳動在中國的抖音類似，並與該公司其他資產共享技術資源。

雖然決定TikTok外觀和感覺的應用程序代碼已跟抖音分家，但調節和推薦內容以及管理用戶資料的演算法相關代碼還是共享。這些演算法可以搜集大量用戶喜歡什麼、在app上做什麼，以及用戶如何使用app的相關數據。

現在TikTok美國業務的買家和賣家都想要搞清楚，到底這些演算法是不是受新規定限制，如果是，北京會放行嗎?

在面對美國禁令9月20日收效的壓力下，有意願的美國買家，包含微軟和甲骨文正在討論用以下4種方式解決問題。

1.收購不含關鍵演算法的TikTok

雖然這樣可以規避中國的出口管制規則，但對微軟和甲骨文來說，這個交易變成一場大賭局。除了收購金額與意願的變動之外，收購方還必須能夠迅速拿出替代品，否則將會造成TikTok在使用上出現問題。

2.設立經營過渡期

收購方也可能可以與監督交易的美國外國投資委員會(CFIUS)談判，設立一個最長為期一年的過渡期。在過渡期間先使用本來的演算法，在一年內找到其它方式替代。不過目前還不清楚中國的新規定是否會允許。

3.讓中國批准將TikTok的演算法轉移給收購方。

字節跳動可以按照中國官方規定申請許可，不過鑑於美中過去這段時間在貿易、網絡安全和新冠病毒大流行這些議題上關系的惡化，這個做法風險很高。很有可能審核了半天都沒有通過，最後成為地緣政治之爭的受害者。

4.字節跳動將演算法授權給收購方

另一個方式是美國收購方不買斷演算法的使用權，而是透過由字節跳動有限期授權的方式繼續雙邊的關系。但是美國外國投資委員會可能不會同意這項方案，因為他們希望字節跳動與美國TikTok可以切斷關系。

目前不清楚收購方最後會采用哪種方案，但隨著美國禁令9月20日的最後期限逐漸逼近，這項交易案面臨的壓力越來越大。

【 本文章由德國之聲授權提供】