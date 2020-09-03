中印邊境再緊張 中國否認衝突中有印軍死亡

中印邊界再緊張，針對媒體炒作「1名印軍死亡」，中國外交部否認在最近發生的邊界衝突中有人員傷亡。近日發生衝突的地帶局勢2日相對平靜。印中軍方的第二輪旅長級會談在雙方外交機構的相互譴責聲中開始，就如何減緩邊境緊張局面進行磋商。另據英媒報導，印軍正在進行調動，可能預示衝突擴大。

美國之音報導，中國外交部發言人華春瑩2日表示，衝突中沒有印軍死亡。她說，印方的聲明「不打自招」證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先，單方面改變邊境地區現狀在先。

印中兩國軍隊近日在喜馬拉雅山兩國邊界再次發生衝突。不過，雙方對衝突過程的描述語焉不詳。印度政府稱，中國軍人8月29日違反早前的協議，進入拉達克地區班公錯湖南岸，試圖占領這個地區，而印軍先發制人，加強印度陣地措施，阻止了解放軍「試圖改變現狀的意圖」。

中國軍方則稱，印度軍方破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖（位於西藏和喀什米爾交界，印度稱「班公錯湖」）南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控。

雙方在衝突發生之後最初階段都沒有提到人員傷亡。但外媒報導說，西藏流亡議會成員朗傑多卡說，有一名藏裔印度士兵在29日的衝突中死亡。他說，印度的特別邊防部隊當中，有許多反對中國進入家園的西藏人，而其中還有一名成員在衝突中也受了傷。

另據路透報導，印軍正在進行調動。印度阿魯納恰爾邦安嬌縣負責人阿育什說，軍隊正在調往安嬌縣。安嬌縣位於印中邊界東段。阿育什表示，軍隊的調動可能預示兩國的邊界衝突可能會擴大。

目前尚沒有得到中國軍隊調動的情況。但印度軍方稱，他們在拉達克爭議區楚馬要塞發現了解放軍車隊的活動。