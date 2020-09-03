快訊

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

中印邊境再緊張 中國否認衝突中有印軍死亡

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電
中國否認最近邊境衝突中有印軍死亡 中印邊界軍隊調動或預示衝突擴大 路透社
中國否認最近邊境衝突中有印軍死亡 中印邊界軍隊調動或預示衝突擴大 路透社

中印邊界再緊張，針對媒體炒作「1名印軍死亡」，中國外交部否認在最近發生的邊界衝突中有人員傷亡。近日發生衝突的地帶局勢2日相對平靜。印中軍方的第二輪旅長級會談在雙方外交機構的相互譴責聲中開始，就如何減緩邊境緊張局面進行磋商。另據英媒報導，印軍正在進行調動，可能預示衝突擴大。

美國之音報導，中國外交部發言人華春瑩2日表示，衝突中沒有印軍死亡。她說，印方的聲明「不打自招」證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先，單方面改變邊境地區現狀在先。

印中兩國軍隊近日在喜馬拉雅山兩國邊界再次發生衝突。不過，雙方對衝突過程的描述語焉不詳。印度政府稱，中國軍人8月29日違反早前的協議，進入拉達克地區班公錯湖南岸，試圖占領這個地區，而印軍先發制人，加強印度陣地措施，阻止了解放軍「試圖改變現狀的意圖」。

中國軍方則稱，印度軍方破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖（位於西藏和喀什米爾交界，印度稱「班公錯湖」）南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控。

雙方在衝突發生之後最初階段都沒有提到人員傷亡。但外媒報導說，西藏流亡議會成員朗傑多卡說，有一名藏裔印度士兵在29日的衝突中死亡。他說，印度的特別邊防部隊當中，有許多反對中國進入家園的西藏人，而其中還有一名成員在衝突中也受了傷。

另據路透報導，印軍正在進行調動。印度阿魯納恰爾邦安嬌縣負責人阿育什說，軍隊正在調往安嬌縣。安嬌縣位於印中邊界東段。阿育什表示，軍隊的調動可能預示兩國的邊界衝突可能會擴大。

目前尚沒有得到中國軍隊調動的情況。但印度軍方稱，他們在拉達克爭議區楚馬要塞發現了解放軍車隊的活動。

中國否認最近邊境衝突中有印軍死亡 中印邊界軍隊調動或預示衝突擴大 路透社
中國否認最近邊境衝突中有印軍死亡 中印邊界軍隊調動或預示衝突擴大 路透社

印度 西藏

延伸閱讀

班公錯肉搏戰：印中邊境二度衝突，印度軍「藏族流亡戰士」陣亡

解決新一波邊境衝突 中印召開指揮官會議

中印再爆衝突 互控「班公湖越界」成羅生門

中印邊界再爆衝突 互控挑釁

相關新聞

又見「諾維喬克」謀殺案！德國證實：普丁政敵遭化武下毒

「用『化學武器』刺殺反對派領袖？俄羅斯又作了什麼！」德國總理梅克爾2日晚間召開國際記者會，證實人在柏林接受急救、但至今重症昏迷不醒的俄羅斯反對派領袖——納瓦爾尼（Alexei Navalny）——是遭俄國軍方特有的化學武器「諾維喬克」（Novichok）投毒謀害。梅克爾表示，相關檢驗是經德國軍方實驗室判讀，這也是繼2018年俄國特工在英國刺殺叛逃KGB幹員斯格里帕（Sergei Skripal）父女未遂後，諾維喬克第二次登入「國際陰謀」。目前德國已準備偕同歐盟、英國，對俄國政府發動新一波國際經濟制裁；但莫斯科方面對於德國的化武指控卻是四兩撥千金，甚至大開嘲諷：「俄國醫生賣命急救都沒測出東西，怎麼人一送到德國馬上就有『化武反應』？」

颱風梅莎橫掃韓國 至少1人喪命、逾2000人撤離

威力強大的颱風梅莎（Maysak）橫掃朝鮮半島，韓國當局今天表示，梅莎颱風至少造成1人喪生，逾2000人被迫撤離至臨時避...

富比世專文：美中國軍力報告低估台灣戰力

美國國防部昨天公布2020年中國軍力報告，指台海軍力失衡、差距持續擴大。不過富比世（Forbes）今天一篇評論專文指出，...

中印邊境再緊張 中國否認衝突中有印軍死亡

中印邊界再緊張，針對媒體炒作「1名印軍死亡」，中國外交部否認在最近發生的邊界衝突中有人員傷亡。近日發生衝突的地帶局勢2日相對平靜。印中軍方的第二輪旅長級會談在雙方外交機構的相互譴責聲中開始，就如何減緩邊境緊張局面進行磋商。另據英媒報導，印軍正在進行調動，可能預示衝突擴大。

邊境爭端未解 印度再禁118個中國app

印度周三 (9月2日) 禁用了更多的中國應用程序，指責這些app危及印度國家安全。

拒與台斷交 索羅門最大省拚獨立

索羅門群島去年和台灣斷交轉與中國大陸建交，在索國最大省分馬萊塔掀起反彈聲浪。馬省宣布將舉行獨立公投，調查民眾對脫離索羅門...

俄反對派領袖中毒 又是毒劑「諾維喬克」

德國政府二日表示，導致俄羅斯反對派人士納瓦尼昏迷的原因是中毒，而且納瓦尼中的是前蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」（No...

德國政府：納瓦尼中的毒是蘇聯時期神經毒劑諾維喬克

德國政府2日表示，導致俄羅斯反對派人士納瓦尼昏迷的原因是中毒，而且是前蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」（Novicho...

韓國起訴兩名涉性侵脫北者軍官 受害人兩度懷孕被迫墮胎

韓國國防部9月1日表示，已正式起訴國防情報本部一名士官長及一名中校，兩人涉嫌在2018年5月至2019年2月期間，強姦一名女性脫北者，其中一人涉嫌多次犯案。這宗案件自2019年底公開後，引來廣泛關注。

中印衝突印度總是落敗？學者：輸在情報落後

中國大陸與印度邊界8月底又傳新衝突，傳已有1名印軍死亡。兩名美國學者上周在外交政策（Foreign Policy）雜誌撰文指出，印度總在中印邊界衝突中落敗，原因是情報落後；而印度是否急起直追？兩學者感到悲觀。

英撤葡隔離豁免 旅客大規模返國

為了振興受疫重創的旅遊業，葡萄牙與英國才剛談妥旅遊通道不久，允許往返2國的旅客不需隔離14天，用意是增加遊客前往的誘因、挽救旅遊業。但一週以來葡國疫情狀態惡化，新確診數早就突破英國的白名單標準（每10萬分之20的病例），預期英國部長會在4日會議之前，可能把葡國逐出名單，消息一出，讓前往葡國的遊客爭先恐後搶返國。

臉書槓澳政府 威脅將禁分享新聞

臉書最近槓上澳洲政府，威脅將停止澳洲用戶分享新聞連結。主要是澳洲政府先前試圖立法，要求臉書和Google為平台...

熱門新聞

不爽中央棄台投奔北京！索羅門大省將辦獨立公投

甄嬛回宮！泰國王室公告恢復詩妮娜妃子頭銜及軍銜

鋼鐵人現蹤？美航班驚見身穿噴射背包男子「伴飛」

鋼鐵人是你？三千英呎高空 客機驚見噴射背包客

比利時噴泉整修驚現「首任市長心臟」 深藏生鏽鐵盒內137年

白宮前發言人桑德斯：金正恩曾經煞到我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。