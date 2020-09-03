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邊境爭端未解 印度再禁118個中國app
印度周三 (9月2日) 禁用了更多的中國應用程序，指責這些app危及印度國家安全。
新德裡表示，這次禁用的118個中國應用程序包括中國互聯網巨頭騰訊提供的服務的熱門手游「絕地求生」《PlayerUnknown's Battlegrounds》(PUBG)。
據數據統計機構Sensor Tower的估計，印度是《絕地求生》手游的最大市場，至今有1.75億印度民眾下載了這一app，佔其總下載次數的24%。
其他遭禁的知名app還有百度、支付寶、騰訊微雲、新浪新聞、企業微信和微信閱讀、名片全能王、照片編輯軟件Cut Cut、視訊應用VooV、手機淘寶、優酷等。
印度電子信息技術部發布聲明表示，他們收到投訴稱這些應用「以未經授權的方式竊取和秘密傳輸用戶數據到印度境外的服務器上」，導致「印度的主權和完整、印度的國防、國家安全和公共秩序」受到損害。
印度政府也強調「這一決定是有針對性的舉措，以確保印度網絡空間的安全、保障和主權」。
印度在6月底已經禁止了59款應用，包括短視頻分享平台TIkTok、社交媒體應用微信和微博。7月，該國又禁止了47款克隆了此前受限應用的中國app。再加上這次的行動，印度至今已禁用了224款中國app。
鄒宗翰/楊威廉 (法新社、美聯社、路透社)
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