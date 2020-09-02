荷蘭虛擬實境藝術展 民眾可自創數位嬰兒
荷蘭舉行的一場虛擬實境藝術展，民眾可以依照自己品味和偏好創造出「數位嬰兒」，短暫體會當父母的滋味。
路透社報導，荷蘭視覺藝術家艾爾分（Victorinevan Alphen）推出的這項「後人類生殖經驗」裝置藝術展，場地是個充滿未來感的房間，有柔和的燈光和飄逸的布幕，參觀民眾坐在沙發上透過平板電腦回答問題，選擇嬰兒的性格、外貌和其他特徵。
接著電腦會在培養器裡生成一個粉紅色的蠕動生物，這個「嬰兒」會發出尖叫，心跳會發出紅光。
訪客艾克塞爾（Jennifer van Exel）說：「我不知道能不能稱這是個人頭，我不確定其他人是不是也能有共鳴。」她戴上3D眼鏡看著這個新生命生成，同時唱著搖籃曲。
她說：「我們是父母，因為它是自已創造出來的，會想要有同情心和充滿關愛。不過它畢竟不是人類，確實很難產生感情。」
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