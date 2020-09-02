快訊

少女拐騙案／疑有關鍵證物藏筆電 警奔回羅嫌豪宅搜索

國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金鋌而走險

荷蘭虛擬實境藝術展 民眾可自創數位嬰兒

中央社 / 阿姆斯特丹1日綜合外電報導
荷蘭舉行的一場虛擬實境藝術展，民眾可以依照自己品味和偏好創造出「數位嬰兒」，短暫體會當父母的滋味。圖／ingimage
荷蘭舉行的一場虛擬實境藝術展，民眾可以依照自己品味和偏好創造出「數位嬰兒」，短暫體會當父母的滋味。圖／ingimage

荷蘭舉行的一場虛擬實境藝術展，民眾可以依照自己品味和偏好創造出「數位嬰兒」，短暫體會當父母的滋味。

路透社報導，荷蘭視覺藝術家艾爾分（Victorinevan Alphen）推出的這項「後人類生殖經驗」裝置藝術展，場地是個充滿未來感的房間，有柔和的燈光和飄逸的布幕，參觀民眾坐在沙發上透過平板電腦回答問題，選擇嬰兒的性格、外貌和其他特徵。

接著電腦會在培養器裡生成一個粉紅色的蠕動生物，這個「嬰兒」會發出尖叫，心跳會發出紅光。

訪客艾克塞爾（Jennifer van Exel）說：「我不知道能不能稱這是個人頭，我不確定其他人是不是也能有共鳴。」她戴上3D眼鏡看著這個新生命生成，同時唱著搖籃曲。

她說：「我們是父母，因為它是自已創造出來的，會想要有同情心和充滿關愛。不過它畢竟不是人類，確實很難產生感情。」

嬰兒 荷蘭 裝置藝術

延伸閱讀

搶攻5G商機 台灣之星攜手Funique VR

南科實中校友余珍葒 今回母校辦當代金工藝術展

新營農機支援救災協定 900萬元自動駕駛荷蘭曳引機吸睛

Facebook整併虛擬實境、擴增實境團隊 同時將Oculus Connect活動更名

相關新聞

「盧安達飯店」主角原型被捕！家人控當局擄人

電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）主角原型、曾在1994年內戰期間挽救逾千人性命的盧安達人道主義者魯薩巴吉納，遭盧安達當局以涉及恐怖主義罪名被捕，魯薩巴吉納成立的基金會和兩名女兒都聲稱他是被綁架回國。

美公司遊說解禁塑膠 肯亞嚴正駁斥

「非洲看來像個新的垃圾場，我們不會容許這問題發生。」日前肯亞環保團體披露，美國化學理事會（ACC）4月底時曾來信，遊說肯亞解除對化學製品與塑料的禁令，引起肯亞環保界的強烈反彈，而貿易部長梅納則迅速闢謠

懷孕又染肺炎 女難民直升機上生產

確診新冠肺炎的移民女性在直升機上產下孩子！西西里政府發言人表示，日前有一位確診新冠肺炎的移民女性，在從義大利蘭佩杜薩島的移民收容中心飛往西西里的過程，在直升機上產下一名嬰兒。今年度前往義大利的移民與難民量暴增，目前海上還有一艘載著27名移民的商用船等待救援。

泰王親自攙扶「廢妃」詩妮娜下機 隨即到瑞士安撫王后

馬來西亞中國報根據德國媒體報導，泰國「廢妃」詩妮娜8月29日搭乘泰王波音737私人飛機抵達德國慕尼黑時，向來風流的泰王瓦吉拉隆功竟親自接機，他穿著露臍短背心，親自上機扶詩妮娜下機。中國報說，瓦吉拉隆功親自攙扶詩妮娜，這樣的待遇連王后蘇提達都不曾有過，先前瓦吉拉隆功只攙扶過父王蒲美蓬和母后詩麗吉。

成千上萬顆低軌通訊衛星 將改變天文觀測方式

為了低軌通訊衛星市場布局，SpaceX 已發射了約 600 顆星鏈（Starlink）衛星至天空待機，而這只是個開端。

全球冰川湖增53%！冰川融化形成湖泊水量增 恐釀洪災

由於氣候暖化導致冰川融化，自1990年起，全球冰川湖的數量已增加53%。

經濟陷低迷 南韓計劃向部分家庭發放第二輪紓困金

南韓企劃財政部1日表示，政府和執政黨將須向部分家庭發放現金，此時更嚴格的社交距離政策正使經濟陷入低迷。

讓樂團多元化？樂評家公開倡議取消「圍幕甄選」

「圍幕甄選」曾是六○年代黑人民權運動推動下所誕生的樂團甄選樂手措施，意在不見人只聽聲的狀況下，單憑演奏表現取決人選，也成為樂團中女性與非白人族裔得以增加的關鍵...

疫情加深貧窮 亞洲童婚問題更惡化

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓亞洲許多家庭陷入困境，成千上萬女孩被迫嫁為人婦。維權人士警告，數年來的努力...

黑手黨成了義大利「地下第一銀行」 把新冠危機當轉機

一場疫情，黑手黨不但取代了銀行的角色導致義大利的經濟受影響，跨境洗錢的手法也很可能讓德國及歐洲陷入稅務危機。

疫情翻轉辦公室用途 轉為交流中心

員工轉為在家工作，原本的辦公室空間該如何利用？日本許多企業即使逐漸以遠端工作為主，還是保留原有的辦公室空間，讓員工能有地方面對面開會或者創意發想...

穆斯林自由受限 中東北非最嚴重

伊斯蘭世界對個人自由的限制愈來愈嚴重。根據數據統計，即使古蘭經記載「宗教不可強迫」，但全球約18億穆斯林中，只有6000萬人生活在個人自由高於平均的地區...

熱門新聞

不爽中央棄台投奔北京！索羅門大省將辦獨立公投

鋼鐵人現蹤？美航班驚見身穿噴射背包男子「伴飛」

甄嬛回宮！泰國王室公告恢復詩妮娜妃子頭銜及軍銜

遭質疑隱瞞中風病情 川普責成白宮醫師出面掛保證

慶股神90歲大壽！蓋茲發文「我從巴菲特學到最重要的事」

韋德齊訪台...陸揚言「付出深重代價」 德外長力挺捷克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。