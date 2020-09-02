韓國起訴兩名涉性侵脫北者軍官 受害人兩度懷孕被迫墮胎

韓國國防部9月1日表示，已正式起訴國防情報本部一名士官長及一名中校，兩人涉嫌在2018年5月至2019年2月期間，性侵一名女性脫北者，其中一人涉嫌多次犯案。這宗案件自2019年底公開後，引來廣泛關注。

疑向中校求助卻再遭性侵

韓聯社報道，案件始於2018年5月，一名士官長在保護及監護一名脫北者期間，借酒灌醉該名脫北者後向其施暴，並在之後一段時間內再多次性侵她。該名女脫北者後來向一名中校求助，卻同遭其性侵。

該受害者在2019年投訴兩人，有關單位接受調查，她的代表律師表示，受害人在遭受多次性侵曾先後兩度懷孕，之後在受壓情況下接受墮胎手術。

報道未有披露兩名軍人姓名，兩人自接受調查起已遭停職。軍方紀律處分會在法庭判決後予以公布。

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文章授權轉載自《香港01》