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英撤葡隔離豁免 旅客大規模返國

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
由於葡萄牙防疫成績的衰退，已經跌破原訂的白名單標準，英國可能考慮撤回往返英葡的旅客隔離豁免，引發旅客大規模的提前返國潮（圖為葡國度假港灣）。(photo from Pixabay, under CC licensed)
由於葡萄牙防疫成績的衰退，已經跌破原訂的白名單標準，英國可能考慮撤回往返英葡的旅客隔離豁免，引發旅客大規模的提前返國潮（圖為葡國度假港灣）。(photo from Pixabay, under CC licensed)

為了振興受疫重創的旅遊業，葡萄牙英國才剛談妥旅遊通道不久，允許往返2國的旅客不需隔離14天，用意是增加遊客前往的誘因、挽救旅遊業。但一週以來葡國疫情狀態惡化，新確診數早就突破英國的白名單標準（每10萬分之20的病例），預期英國部長會在4日會議之前，可能把葡國逐出名單，消息一出，讓前往葡國的遊客爭先恐後搶返國。

葡國旅遊業仰賴英國

葡萄牙相當仰賴觀光旅遊業收入，而英國遊客又佔據重大比例，按照去年數據，整年前往葡萄牙度假的1600萬多外籍遊客中，英國人就佔20%。在夏季旅遊旺季到來時，該國從6月底就積極與英國洽談旅遊白名單（所謂的隔離豁免名單），葡國掏出他們比起歐洲其他國家還算不錯的防疫成績單，盼捨去往返2國旅遊的隔離期，增加遊客前往葡國的意願。

最終雙方終於在上月22日談妥，葡國被新增到英國的旅遊通道內，旅遊人民適用14天的隔離豁免，短短2週以來，已有數千人從英國前往葡國度假。

葡隔離豁免恐遭撤回

不過，這個旅遊隔離豁免是有但書的，一旦葡萄牙疫情突破每十萬人有20例以上，英國就會考慮將該國逐出豁免隔離的白名單，根據《英國廣播公司》報導，葡萄牙在過去的一週防疫不合格，疫情病例已達每十萬人21.1例，這也打破英國的白名單標準，英國將在4日的部長會議前，決定葡萄牙在白名單內的去留。

此消息一出，掀起英國遊客的恐慌，多數遊客不願意再隔離14天，都爭先恐後要搶著提前返國，英國航空EasyJet未來3天從葡萄牙法魯飛回英國機場的航班，都已經爆滿。

然而，也有一些旅遊業者認為，隔離規則應該適用於從病例數特高的地區返回者，而不該把整個國家都逐出白名單，例如只需隔離從疫情嚴重的度假島嶼/國家回來的旅客，但這個提案落實難度不小。

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英國 葡萄牙 疫情

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