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從《E.T.外星人》到《神鬼交鋒》：史蒂芬史匹柏的家庭密碼

臉書槓澳政府 威脅將禁分享新聞

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
臉書威脅澳洲政府，若執意進行法案，將禁止澳洲用戶分享新聞連接。（Photo from Pixabay Used Under CC license）
臉書威脅澳洲政府，若執意進行法案，將禁止澳洲用戶分享新聞連接。（Photo from Pixabay Used Under CC license）

臉書最近槓上澳洲政府，威脅將停止澳洲用戶分享新聞連結。主要是澳洲政府先前試圖立法，要求臉書和Google為平台上的新聞流量，支付費用給新聞媒體。Google認為，該公司反對付費，若因此從搜尋引擎推薦中排除新聞的話，對新聞媒體弊大愈利；臉書則強硬表示，若澳洲政府執意立法，將直接禁止澳洲用戶分享新聞連結，而這將導致新聞自由散播受到傷害。

《半島新聞》報導，澳洲政府與臉書、Google的戰爭起因於澳洲政府認為，Google和臉書受益於平台上新聞分享的流量，卻沒有付給傳統新聞媒體分文。法規草案中明令，澳洲的新聞媒體可以就這點與臉書和Google談判分潤，若談不攏可以請法庭仲裁。假設Google或臉書違規在先，最高會被吃上740萬美金的民事罰款。

該草案還要求，兩家平台必須改變演算法的公式，好讓新聞內容更公平地出現在搜尋結果上，且兩個平台從新聞流量中獲取的消費者數據，也應該要付費給傳統新聞媒體。

《TechCrunch》報導，Google先是較為委婉的表示，沒有付費給傳統新聞媒體前，搜尋推薦新聞都是免費服務，若執意要收費，Google不願支付，較可能採取撤下新聞推薦的推薦，但這對傳統新聞媒體的曝光百害無利。

臉書則更加強硬，表示，若澳洲政府執意立法，將禁止澳洲用戶在臉書上分享新聞連結。臉書認為，若禁止新聞散播，對民主是利大於弊，因臉書一直自詡對民主和新聞言論自由做出貢獻，認為新聞在臉書平台散播，才有助於公共議題被熱烈討論，卻隻字不提新聞媒體。

然而分析認為，臉書少見的強硬，反而在此議題上站不住腳，因為臉書已經爭議纏身，若態度強硬，只會讓政府和民間認為，像臉書這樣的科技巨擘，不尊重著作權，已經處於失控並且需要被管束的狀態。

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澳洲 戰爭

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