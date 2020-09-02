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不爽中央棄台投奔北京！索羅門大省將辦獨立公投
路透報導，在拒絕中央政府去年跟台灣斷交改跟中國大陸建交的決定後，索羅門群島大省馬萊塔宣布將舉行獨立公投。人口占索國約1/4的馬萊塔省一直有獨立聲浪，但荷尼阿拉當局不太可能承認該省獨立公投，雙方不和恐進一步加劇。
馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）一日晚間發出聲明指出，荷尼阿拉當局明知馬萊塔省不承認外交關係的改變，卻仍繼續施壓要求馬省接受中國。
蘇達尼說：「索羅門群島領導階層正邁向獨裁治國，現在已到了讓馬萊塔人民思考，是否仍願意成為這個國家一分子的時候。自決是人權的核心。無論過程多艱辛且需多久時間。任何權力都無法無限期地阻止任何群體在最終實現抱負。」
馬萊塔省政府並指出，台灣援助該省醫療物資日前遭索國中央政府扣留，使得這個索國人口第一大省與荷尼阿拉當局間的緊張關係近來升溫。
索羅門總理蘇嘉瓦瑞2日並未立即回覆路透的置評請求。
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