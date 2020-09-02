歐盟、俄、中決議 延續伊朗核協定

在美國單方面宣布退出2015年伊朗核協定之後，英、法、德、俄、中、伊及歐盟1日在維也納的會議中決議，將繼續執行伊朗核協定，伊朗同意縮減核能發展的規模，各國則同意放寬對伊朗的制裁。對此，伊朗副外長阿拉奇表示，肯定各國未隨美國起舞。

美籲制裁未獲支持

根據《半島電視台》報導，英、法、德、俄、中及歐盟1日在維也納舉行會議，與伊朗副外長阿拉奇就2015年簽訂的伊朗核協定（JCPOA）達成共識，將繼續執行協定內容，伊朗的核發展必須縮減並接受調查，這些國家則同意放寬對伊朗的制裁。

反對此項協定的美國已經於2018年單方面宣布退出，而且提案對伊朗進行國際制裁，但安理會今年8月份表決沒有通過。國際戰略研究所副研究員菲茨派崔克表示，安理會的決議使「伊朗與世界其他國家大致上站在同一陣營，而美國則受到孤立」。但是他也指出，「伊朗的核活動仍然受到各國的深切關注」。

半島電視台指出，伊朗最近將用於濃縮鈾的先進離心機從一個試驗設施轉移到了其主要位於納坦茲核燃料廠的一個新場地，該廠於7月遭到破壞。根據國際原子能機構在6月份發表的報告，伊朗的濃縮鈾庫存幾乎是JCPOA規定限額的8倍。

伊朗肯定此項決議

《伊朗日報》表示，伊朗副外長阿拉奇已經分別與各國代表進行了雙邊會談，也將與國際原子能機構主任格羅西交換意見。阿拉奇之前曾說，美國試圖恢復聯合國先前對伊朗的制裁，1日的會議對於JCPOA聯合委員會的努力具有重要意義。

《德黑蘭時報》則報導，1日的會談由伊朗副外長阿拉奇和歐盟對外行動署秘書長施密德主持，與會各國的外交部副部長或政治主管都出席了會議。施密德會後發出推文表示：「很重要的一點是，與會人員團結一致，決心維護伊朗核協定，並尋求方法以確保在當前挑戰的情況下仍能充分執行該協議。」

【更多精采內容，詳見 】