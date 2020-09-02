英疫苗在美進入最後實驗階段 將有3萬人參加

總部位在英國劍橋(Cambridge)的藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)8月31日宣布，該公司研發中的疫苗已在美國進入最後實驗階段，將有不同種族、族群以及來自不同地區的3萬名成年人參加；而美國的一個諮詢委員會1日則已針對第一種獲得批准的疫苗，提出首批有限劑量的配給供應計畫。

另外還有兩種疫苗今年夏天在美國進行數萬人參加的最後階段實驗；其中一種疫苗是由國家衛生研究院(NIH)研發、並由美國製藥公司莫德納(Moderna Inc.)製造；另一種則是由美國輝瑞製藥公司(Pfizer Inc.)與德國BioNTech公司共同研發。

NIH院長柯林斯(Francis Collins)推文表示，該院「正在支持多種疫苗實驗，因為可能需要超過一種。」

AstraZeneca表示，該公司研發的疫苗「AZD1222」正在英國、巴西、南非等全球各地進行後期階段實驗，更打算進一步在日本與俄羅斯進行實驗。

這種疫苗是由牛津大學與聯合股份公司Vaccitech所研發，被科學家稱為「病毒載體」(viral vector)疫苗，使用一種無害病毒，也就是通常讓黑猩猩感染的感冒病毒，將刺突蛋白(Spike Protein)的基因物質帶入人體；而人體則再次製造部分刺突蛋白並讓免疫系統做好準備；但這仍是較新的科技。

美國科學工程及醫學院(NASEM)則於1日公布第一批疫苗的配給供應計畫草案；該院提議將第一批疫苗提供給高風險的醫護人員與第一線抗疫人員；首批疫苗預期將被限制在最多供應1500萬人使用。

接下來，疫苗可優先提供給療養院等人口眾多院所的高齡居民，以及因為有健康問題而面臨重大風險的各年齡層民眾；然後教師與學校工作人員、必要產業員工、以及遊民收容所、教養院、監獄等機構的居民，也可分批接種疫苗。