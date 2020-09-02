波特蘭川粉被槍殺 示威者怪罪市長 當局憂報復行動

過生日當天的波特蘭市長威勒，遭到示威者包圍，要求下台。(美聯社)

波特蘭周末爆發川普總統支持者與「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議者的死傷衝突後，部分地方官員擔心，丹尼爾遜(Aaron Jay Danielson)遭射殺的暴力事件恐導致更多混亂，一名反法西斯份子因此遭調查；種族不公示威者開始將焦點轉向波特蘭市長威勒(Ted Wheeler)，譴責他未能控制情勢。

川普令成立指揮中心 調查左派暴力

執法人員將全國部分地區的暴力歸因於右派等多種政治因素；川普31日表示，司法部與國土安全部(DHS)將成立聯合指揮中心，調查左派的社會暴力動亂，並表示這些暴力與破壞活動出現在民主黨城市。

但當局不願透露更多細節；地方官員表示，他們擔心可能會有報復行動；威勒30日表示：「對於那些打算來波特蘭尋求報復的人，我呼籲諸位離開…協助我們避免情勢升溫。」

波特蘭警方證實29日示威活動中遭射殺者為39歲的丹尼爾遜，死者友人認為，丹尼爾遜戴著極右派「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)的帽子，恐因此成為槍手目標。

48歲反法西斯份子疑為槍手

每日郵報(Daily Mail)報導，波特蘭48歲的反法西斯份子雷諾爾(Michael Forest Reinoehl)疑與丹尼爾遜之死有關；雷諾爾的姊妹發現，他出現在當晚暴力活動影片中後報警；目前雷諾爾並未被列為正式嫌疑人，也未遭逮捕或控罪。

匿名警察消息向「俄勒岡人報」(The Oregonian)證實，可疑關係人叫作雷諾爾；與雷諾爾關係疏遠的姊妹表示，自己接到恐嚇電話，若她不將雷諾爾交給警方，家人就會有危險；她後來看到雷諾爾的照片在網路流傳。

根據雷諾爾社群網頁，他5月底開始參加波特蘭暴動並在貼文指出：「我向來都是100%的反法西斯份子！」、「如果警察繼續為難並毆打和平表達抗議的無辜市民，他們勢必面對相同的武力！」

雷諾爾先前因酒駕和非法持有槍械而遭逮捕多次；目前檢察官和波特蘭警察31日均未證實關係人身份，此案仍在調查中。

民眾抱怨市長未能控制局勢

威勒31日度過58歲生日時，示威者將不滿轉向市長；他們當晚在市長宅邸外唱歌或戴派對帽，有些人怪罪威勒未能控制波特蘭動亂，而且增加警力對示威民眾使用多枚催淚彈。