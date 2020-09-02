以巴衝突暫緩！以色列、哈馬斯達成協議「加薩停火」

中東阿拉伯國家與以色列暫時和解之勢似乎擴散，繼阿拉伯聯合大公國與以國建交後，巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」8月31日宣布，在卡達居間斡旋下與以色列達成協議，雙方在加薩地區停火，讓超過三周的以巴邊界衝突緩和。

哈馬斯加薩領導人辛瓦爾辦公室表示：「在和卡達特使伊馬迪會談後，達成抑制最近情勢升級及停止（以國）攻擊我方民眾的理解。」一支埃及代表團持續居間調解，在卡達加入後終於有進展，伊馬迪在特拉維夫和以色列官員會面。

以色列自8月6日開始幾乎每天轟炸哈馬斯實質控制的加薩地區，哈瑪斯則以火箭砲和裝有引火裝置的氣球回擊。以國也對加薩擴大封鎖力道，關閉凱里姆沙洛姆口岸並停止供應燃料，導致加薩唯一一座發電廠停擺，加薩每天僅能供電四小時。

協議生效後，以色列同意放寬實施13年的封鎖，1日起重新開放口岸、恢復燃料供應以及將加薩捕魚區恢復至距海岸線15海里，但強調哈馬斯須履行承諾，「維持加薩和平和安全穩定」。

聯合國中東問題特使姆拉德諾夫對哈馬斯與以色列達成協議表示歡迎，認為有助於聯合國機構集中幫助加薩地區處理新冠肺炎疫情。

哈馬斯2007年奪取加薩控制權後，以色列開始對加薩實施全面封鎖，嚴格控制人員和物資進出，13年的封鎖導致加薩經濟及民生環境不佳，以巴對立在2008、2012及2014年三度爆發全面衝突。