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影／空拍峭壁上的義大利隱修院 見證古代巧匠工藝
義大利維羅納省有一棟蓋在峭壁上的隱修院，遠眺就像漂浮於空中一樣。23歲攝影師貝塔吉亞（Matteo Bertaggia）近日出動無人機，從空中記錄古代建築巧匠的心血結晶。
桂冠聖母隱修院（Sanctuary of Mary of the Crown）坐落在法爾德阿迪傑山谷（Val d'Adige valley）上方約774公尺，由人工挖進巴爾多山（Monte Baldo）岩壁後，陸續修築位於懸崖上的教堂與數座建築物。
天主教新聞網站Aleteia和Mymodernmet.com曾報導，被當地人稱為巴爾多山教堂（The Church of Mount Baldo）的桂冠聖母隱修院起源自14世紀，山上的天然洞穴結構吸引聖人前來沉澱祈禱。當前教堂的雛形於1530年落成，只靠一條崖上小路進出，只有最具冒險精神的信徒才有膽識上山造訪。
整座隱修院直到19世紀仍持續擴建，當前的哥德式外觀就是1899年翻修的成果。儘管保存狀況一直相當良好，但最後仍不敵時光磨損。1974年時，當地主教委請建築師全面翻修改建，若望保祿二世教宗更於隱修院建成500周年來訪。
過去500年間，當地居民試圖讓更多人能造訪懸浮天空的教堂。目前共有兩條途徑，一是從布倫蒂諾鎮（ Brentino）延著石階道路徒步前往，或是沿著20世紀初鋪設的柏油路上山。據報柏油路還有著14座青銅雕像，象徵耶穌苦路十四站（Stations of the Cross），指引朝聖者前往隱修院。
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