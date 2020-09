影／空拍峭壁上的義大利隱修院 見證古代巧匠工藝

義大利維羅納省有一棟蓋在峭壁上的隱修院,遠眺就像漂浮於空中一樣。23歲攝影師貝塔吉亞(Matteo Bertaggia)近日出動無人機,從空中記錄古代建築巧匠的心血結晶。

桂冠聖母隱修院(Sanctuary of Mary of the Crown)坐落在法爾德阿迪傑山谷(Val d'Adige valley)上方約774公尺,由人工挖進巴爾多山(Monte Baldo)岩壁後,陸續修築位於懸崖上的教堂與數座建築物。

天主教新聞網站Aleteia和Mymodernmet.com曾報導,被當地人稱為巴爾多山教堂(The Church of Mount Baldo)的桂冠聖母隱修院起源自14世紀,山上的天然洞穴結構吸引聖人前來沉澱祈禱。當前教堂的雛形於1530年落成,只靠一條崖上小路進出,只有最具冒險精神的信徒才有膽識上山造訪。

整座隱修院直到19世紀仍持續擴建,當前的哥德式外觀就是1899年翻修的成果。儘管保存狀況一直相當良好,但最後仍不敵時光磨損。1974年時,當地主教委請建築師全面翻修改建,若望保祿二世教宗更於隱修院建成500周年來訪。

過去500年間,當地居民試圖讓更多人能造訪懸浮天空的教堂。目前共有兩條途徑,一是從布倫蒂諾鎮( Brentino)延著石階道路徒步前往,或是沿著20世紀初鋪設的柏油路上山。據報柏油路還有著14座青銅雕像,象徵耶穌苦路十四站(Stations of the Cross),指引朝聖者前往隱修院。