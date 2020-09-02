快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

FBI偵監候選人 司法部緊縮規定

世界日報 / 編譯潘勛／綜合1日電

司法部1日宣布新的限制規定，讓聯邦調查局(FBI)對任何競選聯邦公職的候選人、其幕僚及顧問執行秘密國安監控時，有更明確的法則，以避免重蹈2016年，聯調局偵監川普前顧問時所犯的錯誤。

「美聯社」1日報導，司法部長巴維理(William Barr)透過兩道備忘錄宣布這些新規定。距離11月總統大選僅兩個月，這些變革旨在確保執法官員必須清除額外障礙，才能進行跟以往相同的偵監行動。

偵監行為引發川普盟友的譁然，他們逮著偵監流程的錯誤，攻擊調查川普通俄門的法律基礎，即便司法部觀察團體及參院情報委員會都指陳說，俄羅斯與川普圈內人2016年選戰期間有廣泛接觸。

巴維理宣布的政策變革，攸關聯調局要如何由「外國情報偵監法院」 (Foreign Intelligence Surveillance Court)取得批准，才能對該局懷疑為外國間諜、恐怖分子者進行監控。

在此之前，司法部督察長找出川普幕僚通俄門行動中，申請偵監許可時有重大錯誤及漏失，後來聯調局已宣布40多項矯正。

1日宣布的新規定其中一條是要求聯調局先簡略告知聯邦公職候選人或其幕僚可能遭到外國勢力鎖定，接下來才向法院申請偵監許可。除非聯調局長判定，簡略式告知並不適宜，而且有書面紀錄，不然不得向法院申請偵監。

另外，偵監申請必須由司法部長批准，必須包括「充分、完整說明，指出是否嘗試其它較不強勢調查方法而且失敗。」

根據司法部督察長報告指出，2016年聯調局曾考慮向川普競選陣營做「防衛性簡報」，但後來決定不那麼做，以免破壞進行中的調查。報告中另指出，由司法部或聯調局政策中，找不到任何一條適用的規定，故此認為司法部及聯調局把審酌權留給聯調局官員自行判定。

司法 川普 通俄門

延伸閱讀

川普宣稱擺平北韓問題 政府部門聯合報告打臉

川普親訪基諾沙 譴責暴動是「國內恐怖主義」

新書爆料梅蘭妮亞好鬥 川普就職避讓伊凡卡入鏡

推動TikTok售美業務案 川普重申美政府應分杯羹

相關新聞

颱風海神威力恐達特別警報等級 日本如臨大敵

今年第10號颱風海神正朝日本行進，有登陸可能，由於海神持續增強，可能達到造成嚴重災情的「伊勢灣颱風」特別警報等級威力，日...

欠政府220億美元判10年繳清 印電信業危機後剩兩強相爭

印度最高法院周二（1日）給Bharti Airtel和Vodafone Idea等電信業者十年時間，繳清積欠政府的1.6...

中印邊境紛爭未解 印俄海軍將在安達曼海演習

在印度以新型冠狀病毒疫情和後勤等理由拒絕與中國參加俄羅斯主導的聯合軍演後，印度與俄羅斯海軍將於4日、5日兩天在安達曼海舉...

不爽中央棄台投奔北京！索羅門大省將辦獨立公投

路透報導，在拒絕中央政府去年跟台灣斷交改跟中國大陸建交的決定後，索羅門群島大省馬萊塔宣布將舉行獨立公投。人口占索國約1/...

波特蘭川粉被槍殺 示威者怪罪市長 當局憂報復行動

波特蘭周末爆發川普總統支持者與「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議者的死傷衝突後，部分地方官員擔心，丹尼爾遜(Aaron Jay Danielson)遭射殺的暴力事件恐導致更多混亂，一名反法西斯份子因此遭調查；種族不公示威者開始將焦點轉向波特蘭市長威勒(Ted Wheeler)，譴責他未能控制情勢。

以巴衝突暫緩！以色列、哈馬斯達成協議「加薩停火」

中東阿拉伯國家與以色列暫時和解之勢似乎擴散，繼阿拉伯聯合大公國與以國建交後，巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」8月31日宣布，在卡達居間斡旋下與以色列達成協議，雙方在加薩地區停火，讓超過三周的以巴邊界衝突緩和。

歐盟、俄、中決議 延續伊朗核協定

在美國單方面宣布退出2015年伊朗核協定之後，英、法、德、俄、中、伊及歐盟1日在維也納的會議中決議，將繼續執行伊朗核協定，伊朗同意縮減核能發展的規模，各國則同意放寬對伊朗的制裁。對此，伊朗副外長阿拉奇表示，肯定各國未隨美國起舞。

英疫苗在美進入最後實驗階段 將有3萬人參加

總部位在英國劍橋(Cambridge)的藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)8月31日宣布，該公司研發中的疫苗已在美國進入最後實驗階段，將有不同種族、族群以及來自不同地區的3萬名成年人參加；而美國的一個諮詢委員會1日則已針對第一種獲得批准的疫苗，提出首批有限劑量的配給供應計畫。

影／空拍峭壁上的義大利隱修院 見證古代巧匠工藝

義大利維羅納省有一棟蓋在峭壁上的隱修院，遠眺就像漂浮於空中一樣。23歲攝影師貝塔吉亞（Matteo Bertaggia）...

FBI偵監候選人 司法部緊縮規定

司法部1日宣布新的限制規定，讓聯邦調查局(FBI)對任何競選聯邦公職的候選人、其幕僚及顧問執行秘密國安監控時，有更明確的法則，以避免重蹈2016年，聯調局偵監川普前顧問時所犯的錯誤。

美國防部：大陸核彈頭數量 未來10年增加1倍

美國國防部1日向國會提交年度「中國軍事與安全發展態勢報告」，估計中國大陸未來10年核彈頭數量增加1倍，並指出中方在一系列...

法國外交部聲援捷克 不接受中國威脅歐盟國家

捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）率團訪問台灣，卻遭中國威脅，法國政府認為中國此舉令人無法接受，今天表...

熱門新聞

泰王親自攙扶「廢妃」詩妮娜下機 隨即到瑞士安撫王后

巴菲特為何買金礦股、投資日商社？說穿了只是這理由

遭質疑隱瞞中風病情 川普責成白宮醫師出面掛保證

女子院子睡覺醒來後不適 竟從「喉嚨挖出蛇」嚇壞醫護

杜特蒂：將繼續跟遭美制裁陸企合作 菲律賓不是美附庸國

韋德齊訪台...陸揚言「付出深重代價」 德外長力挺捷克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。