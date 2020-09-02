FBI偵監候選人 司法部緊縮規定

司法部1日宣布新的限制規定，讓聯邦調查局(FBI)對任何競選聯邦公職的候選人、其幕僚及顧問執行秘密國安監控時，有更明確的法則，以避免重蹈2016年，聯調局偵監川普前顧問時所犯的錯誤。

「美聯社」1日報導，司法部長巴維理(William Barr)透過兩道備忘錄宣布這些新規定。距離11月總統大選僅兩個月，這些變革旨在確保執法官員必須清除額外障礙，才能進行跟以往相同的偵監行動。

偵監行為引發川普盟友的譁然，他們逮著偵監流程的錯誤，攻擊調查川普通俄門的法律基礎，即便司法部觀察團體及參院情報委員會都指陳說，俄羅斯與川普圈內人2016年選戰期間有廣泛接觸。

巴維理宣布的政策變革，攸關聯調局要如何由「外國情報偵監法院」 (Foreign Intelligence Surveillance Court)取得批准，才能對該局懷疑為外國間諜、恐怖分子者進行監控。

在此之前，司法部督察長找出川普幕僚通俄門行動中，申請偵監許可時有重大錯誤及漏失，後來聯調局已宣布40多項矯正。

1日宣布的新規定其中一條是要求聯調局先簡略告知聯邦公職候選人或其幕僚可能遭到外國勢力鎖定，接下來才向法院申請偵監許可。除非聯調局長判定，簡略式告知並不適宜，而且有書面紀錄，不然不得向法院申請偵監。

另外，偵監申請必須由司法部長批准，必須包括「充分、完整說明，指出是否嘗試其它較不強勢調查方法而且失敗。」

根據司法部督察長報告指出，2016年聯調局曾考慮向川普競選陣營做「防衛性簡報」，但後來決定不那麼做，以免破壞進行中的調查。報告中另指出，由司法部或聯調局政策中，找不到任何一條適用的規定，故此認為司法部及聯調局把審酌權留給聯調局官員自行判定。