墨國總統打貪有效 疫情、經濟挑戰大

墨西哥總統羅培茲雖然讓政府貪汙減少，但是因疫情失控、經濟衰退至少18%，仍面臨許多挑戰！羅培茲1日發表國是演說，細數他上任以後打貪的努力、抓了多少官員等。不過墨國疫情嚴重、經濟已陷入倒退，而且國內暴力問題也未緩解，雖然他支持度仍有52%左右，但比起剛上任已大幅衰退26%。

打貪可改善一切

根據《半島電視台》報導，羅培茲在國是演說中，他認為上任至今最主要的成就是打貪，他說雖然墨西哥深受疫情、經濟衰退所苦，但是有效的打貪可以讓墨國民眾享有更好的健保系統，也可以讓後續的經濟政策落實更加完善。

即使墨西哥的疫情已經躍升全球第6高，超過60萬人確診、6.5萬人死亡，但是羅培茲還是獲得高達52%的高支持度，雖然已衰退26%他的防疫措施主要是增加醫院的病床數量，卻不是大量檢測與感染源追蹤，這也讓他的蜜月期快速結束，他去年3月甫上任時的支持度高達78%。

暴力、疫情問題延燒

雖然打貪看似有效，但墨西個嚴重的暴力犯罪問題看似無解，政府即使動用大量軍警管控秩序、試圖以雷厲風行的方式打擊犯罪，但每個月還是會發生近3000起的謀殺案。毒品仍在墨西哥境內大量流通，大毒梟依舊逍遙法外，他先前還因跟知名毒梟的母親近距離會面，引發各界批評。

而且根據當地民調，58%民眾認為貪汙案不會有任何具體下文，儘管該國新聞大量釋出官員被抓、檢調搜查的影片，但仍無法獲得民眾信任，僅有28%民眾相信貪汙的官員最終會被關進監牢。

根據《華盛頓郵報》報導，墨西哥財政部長賀雷拉近日才對外表示，墨西哥面臨自1932年以來最大的國家危機。經濟已經連續5個季度衰退，賴以為生的旅遊業因為疫情停擺，1000萬名墨西哥人淪落貧窮線以下的生活。經濟學教授卡茲認為，羅培茲需要實施大規模財政措施才能拯救經濟。

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