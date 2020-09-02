中印邊境再緊張 印媒：殲20重返頻繁活動

印度媒體報導，中印兩軍在存有領土爭議的「拉達克地區」發生新衝突前不久，中國空軍已經將「殲20」隱形戰鬥機重新部署到實控線附近，執行作戰部署任務，並開展大規模飛行活動。

環球時報引述報導指出，印度政府消息人士稱，中國空軍將「殲20」戰鬥機部署在位於新疆和田的空軍基地，並在靠近「拉達克地區」及其鄰近地區開展飛行任務。據稱，中國軍隊還向相關地區部署轟炸機。

報導稱，消息人士透露，中國空軍重新部署其最新、性能最強大的飛機，是在印度空軍開始接收「陣風」戰鬥機之後進行的。目前已經有五架「陣風」戰鬥機加入印度空軍服役，另外三到四架也將在數月之內加入印度空軍。

報導提到，消息人士表示，從多座空軍基地起飛的中國「殲20」戰機，已經和其他飛機一起開展了大規模的飛行行動。此前，中國空軍曾在新疆和田的空軍基地以及阿里昆莎的機場部署「殲20」戰機，但在重新部署前曾將其轉移到其他一些基地。

中國西部戰區新聞發言人張水利大校8月31日就中印邊境局勢發表談話指出，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。

中國外交部發言人華春瑩9月1日也稱，印方說法和中方可能不一樣，但事實和真相只有一個。新中國成立70多年來，從未主動挑起過任何一場戰爭和衝突，從未侵占過別國一寸土地。事實上，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。