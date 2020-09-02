抵禦中國 美邀澳日印組類北約組織

美國副國務卿畢根8月31日表示，美國希望與「四方安全對話」（Quad）另外三個成員國印度、澳洲和日本成立類似北約的組織，以防範「來自中國的潛在挑戰」。

南華早報報導，畢根說，美國的目標是結合美澳日印四國和印太地區其他國家，抵禦中國挑戰，以及組建一個擁有共同價值觀和利益的關鍵多數，進而吸引印太地區甚至全球更多國家加入，最終會以更具結構性的方式形成同盟。

畢根說，「印太地區實際上缺乏強大的多邊結構。此地區的多邊機制沒有北約或歐盟的韌性，包容性也不足，所以在某個時點肯定會有人發起建立這樣的機制」。

不過，畢根審慎地說，美國只會有限度的推動建立亞太北約，「這種正式聯盟只有在其他國家也像美國一樣堅定時才會成立」。

畢根是在與美國前駐印度大使韋爾瑪進行線上論壇會議時，發表上述談話。他還表示，預計四國將於今年秋季在印度新德里展開會談。

畢根說，印度有意邀請澳洲參加馬拉巴爾海上演習，澳洲料將參加，是組成防衛聯盟的一大進展。這項美印年度聯合演習1992年開始，多半在孟加拉灣進行，日本曾在2015年參加。

澳洲曾在2007年參加演習。根據雪梨洛伊國際政策研究所7月發表的報告，當時曾引發北京不滿，雖然澳洲還想參加，但印度不願激怒北京，因此並未再度邀請澳洲。

不過，由於近來印度和中國發生邊境糾紛，6月的一起衝突造成至少20名印軍陣亡，如今印度已傾向再度邀請澳洲參加演習。日本和美國已獲印度邀請參加今年的演習，但演習因新冠病毒疫情推遲。

白宮國家安全顧問歐布萊恩在8月28日對智庫的演講中，批評中國的侵略性日益膨脹，表示美國計畫在9月、10月與印度、日本和澳洲舉行四方會談和訪問。