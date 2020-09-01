批評政府獨裁 盧安達人權鬥士被捕

在胡圖族與圖西族之間的種族仇殺中，扮演和平角色的胡圖族人保羅，31日出現在盧安達首都警察局，當局宣布，透過國際合作，他們以創辦極端主義為由抓到保羅，指涉他是盧安達民主變革運動的武裝煽動家。但保羅家人表示，他是因批評當局的獨裁才被視為眼中釘，人權基金會主席斯威特表示，這樣的人權運動家竟被捕，實在太可笑。

盧安達人權鬥士

根據《半島電視台》報導，被國際間視為盧安達人權英雄的保羅，31日被傳出現身在盧安達首都基加里的警局，當局同日宣布，歸功於國際相助，才將身處國外的保羅逮捕，罪名是他涉嫌推行恐怖主義、極端主義，暗指保羅與武裝勢力盧安達民主變革運動有關。

事實上，保羅來頭不小，這位胡圖族人曾在1994年的盧安達大屠殺期間，運用其經營的酒店拯救1000多人（不分胡圖族與圖西族人），當時大屠殺就是針對種族的仇殺，起因是胡圖族人領導的政府軍針對種族性的鎮壓，但最終由圖西族的盧安達愛國陣線反擊，重掌政權，整起事件導致百萬人死亡，至少有200萬名胡圖族人因為懼怕執政的圖西族人報復，寧願逃難成為難民。

而當時保羅拯救很多人的故事04年也被搬上好萊塢大銀幕，成為評價很高的《盧安達飯店》，該電影就是以保羅為真實故事改編，雖然後續有被盧安達當局指稱，有誇大之嫌，但無論如何，作為人權英雄，保羅獲得國際間多項榮譽與好名聲，包含美國總統布希05年授予的自由徽章。

國內外評價不一

《華盛頓郵報》補充，保羅的家人提到，他在國內的評價卻非如此，反而被現在執政的卡加梅視為眼中釘，保羅多次批評卡加梅的獨裁， 不論是不是種族考量，但卡加梅一派確實從各方面打壓保羅的聲音。

對此，藍托斯人權與正義基金會的主席斯威特不滿說，像保羅這樣的人權鬥士，居然流落到被逮捕，這應該引起更多人關注這次議題，當局強硬作法應該被懷疑。

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