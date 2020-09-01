快訊

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美研究：北韓最多儲備150萬噸油 無外部供給也可維持1年

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
北韓領導人金正恩。 美聯社
北韓領導人金正恩。 美聯社

韓國國際廣播電台報導，據分析，北韓全部儲油設施最多可儲備的油量為150萬噸，即使無法從外部獲得原油供給，也可維持1年。

根據美國Nautilus研究所1日發布的「北韓油類儲備容量推測」特別報告顯示，北韓可儲備的總油量為100萬至150萬噸。該研究所根據谷歌衛星照片等確認的北韓境內110萬立方米規模的儲油設施以及美國中央情報局(CIA)推測的50萬立方米儲油設施而得出了上述估算值。

研究所認為，若北韓最多擁有150萬噸原油或精煉油，相當於北韓一年的消費量。這意味著雖然目前尚未確認北韓在設施內儲備多少油量，但即使國際社會完全切斷對北韓的原油及精煉油供應，北韓也可維持數月。

目前，國際社會通過對北韓制裁，限制運入北韓的精煉油規模。

北韓

延伸閱讀

兩韓一家親？朝鮮半島局勢和北韓核武戰略思維

玄彬將再度飾演北韓高官！攜手潤娥、柳海真出演電影《機密同盟2》，感情戲成最大看點

安倍晉三請辭首相職位 留下「三大遺憾」

巴威颱風過境！北韓官媒24小時播報災情 金正恩稱幸運：損失很小

相關新聞

杜特蒂：將繼續跟遭美制裁陸企合作 菲律賓不是美附庸國

菲律賓1日表示，儘管美國上月對一些參與在南海興建人工島的中國大陸企業進行制裁，但不會停止跟陸企合作的基礎設施計畫。

泰王親自攙扶「廢妃」詩妮娜下機 隨即到瑞士安撫王后

馬來西亞中國報根據德國媒體報導，泰國「廢妃」詩妮娜8月29日搭乘泰王波音737私人飛機抵達德國慕尼黑時，向來風流的泰王瓦...

美研究：北韓最多儲備150萬噸油 無外部供給也可維持1年

韓國國際廣播電台報導，據分析，北韓全部儲油設施最多可儲備的油量為150萬噸，即使無法從外部獲得原油供給，也可維持1年。

深夜闖住宅 清潔工非禮男住戶

新加坡新明日報報導，清潔工深夜擅闖住宅單位脫光衣服，伸狼爪非禮男住戶臀部，昨午被判坐牢28週。

澳洲要求付費給新聞業 臉書威脅禁用戶分享新聞

澳洲近日研議立法，要強制臉書與谷歌等社群媒體巨頭為轉貼文章內容付錢給新聞媒體。彭博報導，臉書已揚言，要是法案生效，就會禁...

解決新一波邊境衝突 中印召開指揮官會議

中印邊境班公錯湖北岸成為兩國部隊新的衝突對峙點，雙方旅級指揮官今天上午於印度拉達克東部丘舒爾展開新一輪談判，希望釐清和縮...

避免捷克被中國報復 德議員籲歐盟立場一致

中國外長王毅揚言捷克參院議長維特齊將為訪台付出代價，德國國會外交委員會主席對此表示不滿，籲歐盟立場一致，避免捷克被中國報...

選舉前收買人心 馬杜羅政府釋放異己

大選即將來臨，委國政府釋放反對派人士盼攏絡人心，但反對派不領情！委內瑞拉12月將舉行議會選舉，該國社會黨政府近日宣布，釋放與特赦至少50名反對派，希望能為即將到來的選舉增加投票率。不過該國目前仍陷入內亂對立，社會黨馬杜羅政府與反對派領袖瓜伊多互不承認，經濟陷入大幅度衰退。

颱風梅莎釀日本沖繩5人輕傷 恐影響九州

今年第9號颱風、也是今年目前為止最強颱梅莎，已造成日本沖繩縣內5人受到輕傷，目前逐漸遠離沖繩本島，接下來可能以非常強烈威...

兩韓一家親？朝鮮半島局勢和核武戰略思維

金氏爺孫三代發展核武器長達半個世紀，早在50年代末，金日成就開始對核技術表現出興趣。在1950至1953年韓戰期間，金日成得知美國曾經計劃向北韓首都投擲核彈後不久，便開始了建設北韓核基礎設施的工作。1956年，蘇聯與北韓展開合作，首先是對專家的培訓。

世貿祕書長提前下台 8國競逐將成「美中新戰場 」

世界貿易組織（WTO）祕書長阿澤維多31日正式卸任，提前一年下台。目前有來8個國家的候選人準備爭取此項職位。由於美國總統川普發動貿易戰，北京和華盛頓、東京和首爾、華盛頓和布魯塞爾都存在貿易紛爭，預料世貿祕書長不但成為各方角力爭取的焦點，更是美中新戰場；許多成員國希望等11月美國大選結束後再選出秘書長繼任者，避免受制於川普。

反對民事庭建議！南韓檢察官起訴三星少東李在鎔

南韓檢察官今天決定以涉嫌使用不法手段取得集團控制權，起訴三星集團少東李在鎔。

熱門新聞

美將公布對台安全保證詳細內容 反制陸日益傾向動武

俄摔角世界冠軍娶妻...賓客突收新娘性感照 遭爆曾是富豪情婦

泰國「廢妃」詩妮娜「翻身在望」？ 傳因得寵「好姊妹」牽線

特斯拉、蘋果拆股發威再飆新高 特斯拉市值全美第七大

美股8月漲勢凌厲 「洩露誰將入主白宮」

馬斯克成全球第三富！身價急超越祖克伯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。