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美研究：北韓最多儲備150萬噸油 無外部供給也可維持1年
韓國國際廣播電台報導，據分析，北韓全部儲油設施最多可儲備的油量為150萬噸，即使無法從外部獲得原油供給，也可維持1年。
根據美國Nautilus研究所1日發布的「北韓油類儲備容量推測」特別報告顯示，北韓可儲備的總油量為100萬至150萬噸。該研究所根據谷歌衛星照片等確認的北韓境內110萬立方米規模的儲油設施以及美國中央情報局(CIA)推測的50萬立方米儲油設施而得出了上述估算值。
研究所認為，若北韓最多擁有150萬噸原油或精煉油，相當於北韓一年的消費量。這意味著雖然目前尚未確認北韓在設施內儲備多少油量，但即使國際社會完全切斷對北韓的原油及精煉油供應，北韓也可維持數月。
目前，國際社會通過對北韓制裁，限制運入北韓的精煉油規模。
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