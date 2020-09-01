深夜闖住宅清潔工非禮男住戶

新加坡新明日報報導，清潔工深夜擅闖住宅單位脫光衣服，伸狼爪非禮男住戶臀部，昨午被判坐牢28週。

被告是38歲的利杜旺，案發時是一名清潔工。受害人則是一名36歲的男子，兩人案發時不相識。

被告面對一項非禮和一項擅闖控狀，指他在去年6月5日當天不但擅闖受害人的住家，還非禮他。

案情顯示，事發當天凌晨3時34分許，被告在受害人住家外的走廊徘徊時，發現對方的大門沒鎖，便潛入受害人的單位。

被告進入單位後，看見受害人裸身躺在床上，萌起歪念，於是走到單位外脫光衣服，再返回單位非禮受害人。