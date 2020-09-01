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澳洲要求付費給新聞業 臉書威脅禁用戶分享新聞

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
電腦鍵盤上頭的3D列印臉書商標，攝於3月。澳洲近日研議強制社群媒體巨頭為轉貼文章內容付錢給傳媒公司，臉書則揚言禁止澳洲發行機構與個人用戶在臉書與IG分享新聞。路透
電腦鍵盤上頭的3D列印臉書商標，攝於3月。澳洲近日研議強制社群媒體巨頭為轉貼文章內容付錢給傳媒公司，臉書則揚言禁止澳洲發行機構與個人用戶在臉書與IG分享新聞。路透

澳洲近日研議立法，要強制臉書與谷歌等社群媒體巨頭為轉貼文章內容付錢給新聞媒體。彭博報導，臉書已揚言，要是法案生效，就會禁止澳洲發行機構與個人用戶在臉書與IG分享新聞。

澳洲政府之前就表示，要平衡苦於廣告收益流失的媒體業界和科技巨頭之間的角力。澳洲出身的傳媒大亨梅鐸倡導臉書和谷歌為出現在平台的新聞報導付費多年，旗下新聞集團支持澳洲政府提出的草案。這個草案仍需經過議會審議，也規定科技公司與傳媒機構若對補償價碼僵持不下，將由一個仲裁委員會決定。

臉書8月31日在部落格發文，直指內容並不公平，會讓發行機構漫天開價。該公司臉書全球新聞夥伴關係副總裁布朗（Campbell Brown）表示，「我們勉強做出這個決定（禁止分享文章）」，直指這個法案有害、而非有助澳洲傳媒。該公司還在研究技術細節，但封殺文章分享是「唯一的方法」。

布朗還說，有些澳洲臉書用戶會利用平台閱讀新聞，但新聞只占動態消息頁面很少一部分，移除報導的影響將「微不足道」。

對此，澳洲財政部長費登伯格（Josh Frydenberg）指出，「不管來自何方，我們都不會回應粗暴威脅」，強制數位平台為原創內容付費將有助創造「更永續的媒體前景」。澳洲競爭與消費者委員會主席席姆斯（Rod Sims）指出，臉書的威脅「時間不當與判斷錯誤」，草案會替臉書與谷歌和澳洲新聞界的關係帶來「公平與透明」。

澳洲 社群媒體

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