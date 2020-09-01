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重修舊好？威廉哈利宣布明年同為黛妃雕像揭幕
英國哈利王子與妻子梅根退出王室後，外界一直盛傳他與哥哥威廉王子兄弟情誼消逝，關係降到冰點。不過，兄弟兩人日前罕見發布聯合聲明，宣布將在明年7月1日黛安娜王妃60歲冥誕時，為母親的紀念雕像揭幕。
威廉和哈利在聯合聲明中表示，母親黛安娜感動許多人，因此將在黛妃故居肯辛頓宮設置雕像，希望讓每位參觀者回憶起她傳奇的一生。
兩兄弟早在2017年黛妃逝世20周年時，委託雕塑家蘭克－布羅德利（Ian Rank-Broadley）製作雕像。經過多年商討後，兩人最近重聚決定最後細節。鏡報引述王室消息人士指：「大家都希望這是他們關係的新開始，有助修補感情。」
據悉兩兄弟最近幾周都有聯繫，兩家人預計明年會聚首一堂出席慶祝儀式，有可能是哈利搬來美國後首次。
黛妃生前的保鑣沃夫日前向媒體表示，肯辛頓宮不僅是黛妃的故居，也是威廉與哈利成長的地方，別具意義。沃夫也提到，若是黛妃仍在世，威廉和哈利兄弟關係或許不會破裂，並強調，黛妃對兄弟倆具有「巨大的影響力」。
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