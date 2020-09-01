蘇丹結束17年內戰 政府與5叛軍簽署和平協議

非洲國家蘇丹爆發內戰長達17年，導致數十萬人喪生。31日蘇丹當局與國內5個主要叛軍組織達成歷史性協議，踏出和平關鍵一步。

路透報導，2019年4月時任蘇丹總統巴希爾被軍方推翻，過渡政府數月後成立，開始與達佛等地區武裝組織和談。蘇丹政府31日在南蘇丹首都朱巴，與活躍於西部達佛的反政府武裝組織「正義與平等運動」（JEM）、蘇丹解放軍（SLA）、盤據在南科爾多凡省和青尼羅省的「蘇丹人民解放運動北方支部」（SPLM-N），以及規模較小的「過渡委員會運動」和「蘇丹解放運動聯盟」簽署和平協議。

這份協議涉及安全、土地擁有權、權力分配、武裝人員加入政府軍、為因戰亂流離失所者提供返回家園機會等。昨簽署協議後，武裝組織領袖們舉拳慶祝。

達佛武裝衝突始於2003年，當時政府軍被指與阿拉伯民兵聯手，壓鎮非阿拉伯叛軍，多年內戰估計造成逾30萬人死亡、250萬人流離失所。2011年南蘇丹脫離蘇丹獨立後，南科爾多凡省和青尼羅省也爆發武裝衝突。