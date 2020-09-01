世貿祕書長提前下台 8國競逐將成「美中新戰場 」

世界貿易組織（WTO）祕書長阿澤維多31日正式卸任，提前一年下台。目前有來8個國家的候選人準備爭取此項職位。由於美國總統川普發動貿易戰，北京和華盛頓、東京和首爾、華盛頓和布魯塞爾都存在貿易紛爭，預料世貿祕書長不但成為各方角力爭取的焦點，更是美中新戰場；許多成員國希望等11月美國大選結束後再選出秘書長繼任者，避免受制於川普。

阿澤維多來自巴西，2013年9月開始擔任世貿組織祕書長，並於2017年成功連任，任期至2021年8月31日。他9月1日起會加入百事可樂公司，擔任執行副總裁兼首席企業事務官。

新任祕書長遴選程序已於6月8日啟動，由來自南韓、墨西哥、英國、埃及、肯亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、摩爾多瓦等8個國家的候選人競逐，本月會展開三輪磋商，預計11月中確定人選。

國際關係專家表示，美國會要求新任祕書長關注美方利益，尤其關注中美貿易，將令遴選程序變得複雜，許多成員國希望延至美國大選政權交替後，才選出祕書長。

美國貿易代表萊海澤近期在國會強調，華盛頓希望一個「能夠理解自由經濟體和北京打交道的問題本質的人」；他還強調，「如果世貿祕書長有一點反美情緒，就會被美國否決」。

川普政府近年已多次阻撓世貿正常運作。在選出新祕書長前，世貿理事會本應指定一名現任副祕書長署理職務，但華府堅持由美國籍副祕書長沃爾夫署任，遭多國強烈反對，結果無法確定署任人選。阿澤維多對此直言失望；輿論也批評美國將此問題政治化，不放過任何可能控制世貿的機會。