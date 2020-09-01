選舉前收買人心 馬杜羅政府釋放異己

大選即將來臨，委國政府釋放反對派人士盼攏絡人心，但反對派不領情！委內瑞拉12月將舉行議會選舉，該國社會黨政府近日宣布，釋放與特赦至少50名反對派，希望能為即將到來的選舉增加投票率。不過該國目前仍陷入內亂對立，社會黨馬杜羅政府與反對派領袖瓜伊多互不承認，經濟陷入大幅度衰退。

鱷魚眼淚非真心

根據《半島電視台》報導，社會黨政府近日宣布，將至少50名政治犯釋放、取消通緝，這其中包括逃到智利尋求庇護的國會議員嘉瓦納，還有曾做為反對派領袖瓜伊多最得力助手的馬列羅都在這波名單內。他們都是因為2019年試圖推翻馬杜羅失敗而遭到逮捕、通緝的前政府官員。

社會黨的資訊部長羅德里奎茲說，希望透過這些措施，能讓該國的民主可以有更好的互動。不過也在特赦名單中的異議律師賈西亞認為，他本來就不是罪人，而馬杜羅也不應該再繼續擔任總統，「他最需要的是把他的權力交出來，這樣才能讓委內瑞拉真正和平。」

《衛報》提到，委內瑞拉在2018年大選中，瓜伊多等反對派認為馬杜羅干涉選舉，因此以瓜伊多為首的反對派另組新政府，並獲得美國等超過50國的承認，而馬杜羅則獲得中國、俄國與伊朗的支持。美國也對委內瑞拉發動經濟制裁，造成該國民生凋敝，許多民眾紛紛逃往鄰國哥倫比亞、中美地峽國家。

美將極限施壓

在制裁期間，馬杜羅也試圖突破封鎖，俄國、伊朗都曾經對委內瑞拉伸出援手。俄國曾經派遣大型飛機對委國運送物資，而伊朗也曾派5艘油輪前往委內瑞拉，委內瑞拉雖然是產油國，但是在長期的制裁下，設備已無力運作，只能向伊朗更新設備並購買原油。

美國雖然忙著選舉與處理中國、中東問題，但《路透社》報導，美國對委特別代表阿伯罕近日受訪時則透露，川普打算對委內瑞拉的石油出口施加更強力的制裁，委國目前的日產油量僅剩每天40萬桶，是該國產油80年以來最低的水準，加上偏低的油價與疫情，讓委國政府的處境非常艱難。

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