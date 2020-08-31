白俄總統生日 10萬人包圍總統府示威「祝賀」

白俄羅斯自月初大選後爆發的反政府示威仍未平息，白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）30日66歲生日之際，十萬多名民眾參與示威，警方嚴陣以待，拘捕最少125人。還有示威者包圍總統府外圍，與防暴警察對峙，現場附近建築物屋頂有疑似狙擊手戒備。

綜合媒體報導，白俄政府出動大量鎮暴車輛和鎮暴警察，在明斯克市內主要示威地點獨立廣場附近部署，架設鐵網、兩米金屬高欄等路障，封鎖街道，氣氛緊張。

示威前夕 當局撤銷外媒記者證

在30日示威登場之前，白俄羅斯當局29日撤銷多家外國媒體的記者採訪證，受影響媒體包括英國廣播公司、路透、法新社。

反對派示威再起 125人遭逮

據中央社引述法新社等媒體估計，30日參與示威人數超過10萬人。示威者繼續在首都偉大衛國戰爭博物館等地，舉行反政府遊行，最少有125名示威者被捕，當中包括俄羅斯塔斯社（TASS）的一名特派記者，他被沒收手機、相機，不准飲水和拿取藥物，可能被扣留15天。

在30日的示威之前，白俄羅斯民眾早先已分別於16日、23日發起大型集會，吸引約10萬人齊聚明斯克街頭，參與白俄羅斯迄今最大規模的示威。

該國29日也有婦女為主的上萬人遊行；內政部30日稱共拘留了29名非法集會參加者。

俄羅斯總統普亭30日與魯卡申柯通電話。普亭已與魯卡申柯商定將於近幾周內在莫斯科舉行會晤，但具體時間仍未確定。而普亭在俄國電視台29日播出的訪問中，表明自己承認魯卡申柯在8月9日選舉中勝出。