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加拿大反種族歧視示威 國父雕像遭「斬首」

世界日報 / 編譯中心／綜合30日電

加拿大多個城市29日爆發反種族歧視示威，民眾上街響應美國日前發生的威州警察槍擊非裔案，呼籲反對警察暴力，要求削減警察開支。有示威者將蒙特婁市中心的加拿大首任總理麥克唐納（John Macdonald）雕像拉倒毀壞。魁北克省省長和蒙特婁市長批評，指摧毀歷史並不是解決問題的方法。

中新社報導，多倫多、卡爾加里、蒙特婁、哈利法克斯等城市均出現規模不等的示威遊行或集會活動，示威多由非裔社區團體和原住民社團等共同組織，但參加者中不乏白人等不同族裔人士。

據報導，抗議人士認為，涉及非裔族群和原住民的警察暴力事件在加拿大也不容忽視。他們呼籲政府削減警察開支，並將資金轉投至社區服務。　　

示威活動總體平和，但蒙特婁遊行卻出現插曲，有抗議者在示威快結束時將市中心的「加拿大國父」麥克唐納（John Macdonald）雕像拉倒毀壞。有加媒報導稱，現場傳單顯示，發動破壞雕像的組織並不是當天遊行示威的組織方，目前尚無人因此事被拘捕。

加拿大廣播公司（CBC）報導，麥克唐納不僅是加拿大的「開國元勛」之一，也被稱為加拿大「國父」。麥克唐納從蘇格蘭移民到加拿大，先後於1867年至1873年和1878年至1891年擔任加拿大總理。他被歷史學家列為加拿大最有成就的三位總理之一，但近年來他成為一個有爭議的人物，特別是由於他在向華人工人徵收人頭稅和針對土著人民的殘酷政策中所起的作用而受到批評。

加拿大 警察

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