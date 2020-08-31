歐洲多城齊現反防疫示威 柏林3.8萬人規模最大

各國新冠肺炎疫情仍未平息，但德國柏林、瑞士蘇黎世、倫敦、巴黎等歐洲城市29日都出現反對防疫限制的示威。柏林示威規模最大，約3萬8000人和平上街，其中有數百名示威者深夜轉往德國國會大廈，企圖闖入，他們揮舞極右派旗幟，突破國會大廈外的柵欄和警方封鎖線，沿著階梯往上爬，逼近大廈入口，被警方用胡椒噴劑強力驅散，多人被捕。

柏林示威者硬闖國會 德國總統譴責

德國總統史坦麥爾30日譴責說，人民有抗議防疫措施的權利，不過，「在德國國會大廈前揮舞極右派旗幟，就是攻擊我們民主體制的核心，我們絕不容許」。

抗議民眾揮舞德國國旗並高喊「梅克爾總理必須下台！」等口號。43歲柏林居民史蒂芬說：「我不是極端右翼的同路人，我來此是要捍衛基本自由。」

柏林29日的集會原本被當局禁止，後來在法院同意下舉行。有個團體聚集在布蘭登堡門附近，由於未能保持社交距離被警方驅散，數千人持續示威抗議，高喊「抵抗」等口號，一小撮群眾與警方爆發衝突，丟擲瓶罐和石塊攻擊警方，導致約300人被捕。

倫敦、巴黎也現抗議潮

約1000名反對戴口罩的抗議人士聚集在蘇黎世，另外，倫敦特拉法加廣場也有1000人示威抗議，許多人手持橫幅，上頭寫著「對強制疫苗接種說不！」、「口罩限制我的自由！」等；在確診病例大幅攀升的巴黎，約有300人和平示威，譴責政府強制在所有公共場所戴口罩；奧地利維也納亦傳出類似抗議活動，過程大致平和。

瑞典28日則出現極右派「焚燒《古蘭經》」、反穆斯林示威。