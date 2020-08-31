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為促進性別平權 阿聯放父親育嬰假

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
為促進性別平權 阿聯放父親育嬰假！根據新修正法案，嬰孩滿6個月以前，私營企業的父母親可以享有5天的有薪假。（Photo by 網路截圖）
為促進性別平權 阿聯放父親育嬰假！根據新修正法案，嬰孩滿6個月以前，私營企業的父母親可以享有5天的有薪假。（Photo by 網路截圖）

阿聯酋的父親們都可以享有帶薪育嬰假了！為了支持性別平權，促進家庭凝聚力，總統哈利法日前批准新的修正法案，在嬰孩滿6個月以前，私營企業的父母親可以享有5天的有薪假。目前提供父親有薪假的國家包括日、韓、葡萄牙等國，這項法案領先多數阿拉伯國家及美國。

立法促進性別平權

《海灣新聞》報導，這項關乎勞工權益的聯邦修正案是由總統哈利法批准，以支持性別平權和就業機會平等，促進家庭凝聚力與穩定。預計這項法案將鼓勵青年人才進入私營企業。

該報的嬰幼兒版編輯芭塔表示，阿聯酋此舉釋放出重要訊息：「父親對家庭而言是重要的，父親與嬰兒間的連結也很重要。」對家庭而言，父親不再只是提供經濟支持，關懷母親與孩童也很重要。

男女規定大不同

根據《國民報》，此項法案並沒有說明公營部門的男性是否比照辦理。在這之前，公營部門的男性可以享有3天的帶薪陪產假。新的修正案給予私營企業的父母各自有5天的帶薪假，女性原本已經享有的45天有薪產假不包括在內。阿聯酋的公部門女性則享有90天有薪產假。

該報導同時指出，沙烏地阿拉伯規定，男子有權享受三天的陪產假，但不確定是否適用於私營企業的員工。黎巴嫩提供三天的帶薪陪產假，但在私營部門很少執行。包括科威特、巴林、伊拉克、約旦、敘利亞和卡達在內的國家則不提供父親育嬰假。伊朗給父親兩個星期，但他們說波斯語，不算是阿拉伯國家。

他國法規比一比

在另一篇《國民報》的報導中提到，與母親相比，給父親有薪陪產育嬰假的國家較少，日期也較短。日本最好，提供最長30週全薪陪產假。韓國排名第二，17週，但這兩個國家很少有人享用這項福利。其他國家包括提供12周的葡萄牙和10周的盧森堡和瑞典。

阿聯酋此舉不只領先其他阿拉伯國家，也領先如美國等西方國家，他們並未立法保障母親的有薪產假，更別說是父親的陪產假了。

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阿聯酋 育嬰假 男性

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