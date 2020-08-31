中國外長頻訪歐 找尋經濟出路

面對美國施壓力道增強，中國高官近日頻訪歐洲，希望找尋經濟出路！中國外長王毅的訪歐之旅於30日起開跑，陸續拜訪德國、法國等歐盟國家，希望增加與歐洲互動，以減緩美國對中國脫鉤的經濟損失。王毅的訪問結束後，中國對外辦公室主任楊潔篪也將訪問希臘、葡萄牙等國。

盼加強與歐洲連結

根據中國《央視新聞網》報導，王毅此趟行程已訪問了荷蘭、義大利、挪威與法國，他在法國受訪時表示，希望法國等歐盟國家可以扮演緩解美中衝突的關鍵性角色。王毅說：「如果能夠有嚴謹的對話機制，我相信美中之間還是可以達成共識。」

他在演說中也提到，美國希望透過意識形態聯合的方式圍堵中國，他再次重申中國希望和平發展的企圖，並表示和諧發展才是中國想要的，中國不會成為與美國爭霸的霸權。在新冠疫情下世界正經歷前所未有的變化，因此王毅也希望歐盟各國能與中國加強合作關係。

試圖擺脫對美依賴

中國《環球時報》提到，比起歐洲各國對中國人權、5G的強硬反彈，德國總理梅克爾先前曾表示，與中國仍需要進行對話，加上梅克爾就任歐盟輪值主席不久，中國就前來拜訪，展現出中國希望與歐盟有更深刻的合作，甚至是像越南、日本等國一樣，與歐盟簽訂FTA，擺脫對美國的貿易依賴。

不過因為人權、5G科技等問題，歐盟各國對中國也開始更加警覺。根據《商業內幕》報導，一向對中國比較友善的德國，內部也開始出現要小心中國過度發展的聲音。德國外交部國務秘書羅思先前曾警告梅克爾，中國就像是一隻力量比以往還大的蛇，歐盟需要非常小心面對，尤其是輪值主席的德國。

他也提到，歐洲對新疆維吾爾族人權、香港國安法等議題上的關注程度逐漸升高，因此在王毅訪問的途中，沿途的國家都就人權問題對中國進行關切。不過在王毅訪問完後，中國資深外交官楊潔篪也將出訪葡萄牙、西班牙與希臘，希望與中、南歐國家進行更多投資協議的簽訂，分散美國脫鉤中國的風險。

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