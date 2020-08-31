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安倍請辭 誰是日本新首相？答案9月14日揭曉
日本首相安倍晉三因健康因素請辭，共同社等日媒報導，自民黨擬於14日下午在東京都內飯店進行新任黨主席投票；由於自民黨是執政黨，新任黨主席將成為日本新首相。自民黨也已經向在野各黨提出，9月17日舉行臨時國會，任命新首相。
相關報導指出，朝野各黨今天上午在國會舉行幹事長、書記局長會談，自民黨幹事長二階俊博針對安倍請辭一事向各黨說明，並提出召開臨時國會與任命首相選舉等事宜。二階表示，任何時候都不容許政治空窗， 必須盡快選出繼任總理，尋求在野黨合作。
立憲民主黨等在野黨也提出要求，國會不能在新任首相出爐後馬上休會，必須由新首相在參眾兩院進行施政方針報告，接受政黨代表質詢，以及赴預算委員會備詢。
報導指出，自民黨擬在9月14日在東京都內飯店舉行黨魁選舉，也已經基本敲定不舉行黨員投票，將援引黨章特例，採計參眾兩院的黨籍議員每人一張選票，及47個都道府縣每個地方支部三張地方票方式，選出新主席。明日總務會議上就會拍板定案。
二階上午在國會受訪時也暗示了黨中央的方向。他說，黨中央當然希望舉行黨員投票，但也要考慮多數國民要求不要有政治空窗期，將做出政治決定。他也提到，兩院議員總會也會有地方代表參與，反映黨員意見，地方黨部的意見也會用各種形式傳遞給黨中央。
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