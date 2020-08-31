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影／美俄空中對峙！俄羅斯戰機嚇壞美軍B-52轟炸機
美國軍方29日發布聲明，稱俄羅斯有2架蘇-27戰機對美軍1架B-52轟炸機進行「不安全且不專業」的攔截。影片曝光後，可以看到俄戰機低空飛掠過美軍轟炸機，相當靠近。
據報導，當美國轟炸機飛越國際空域時，2架蘇-27戰機多次飛到距離B-52機頭不到100英尺的地方，還故意加速，行為「非必要且危及到B-52的飛行安全」。影片中可見，蘇-27戰機還刻意向美軍展示其機翼下方搭載的飛彈，並故意「踩油門」，從B-52戰略轟炸機前方掠過。
美軍上將哈里根（Gen. Jeff Harrigian）表示：「俄方這樣的行動增加了空中碰撞的可能性，不僅完全沒有必要，也違背了良好的飛行技術和國際飛行準則。」
俄羅斯方面針對指控做出回應，指出，美軍1架B-52轟炸機接近俄羅斯邊境，為識別空中目標並防止侵犯俄方邊境，2架蘇-27戰鬥機緊急升空攔截。
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