安倍留下繼任難題 4大困境待決

日本憲政體系在位最久的傳奇首相安倍晉三甫下台，接班人是誰引發媒體各界關注，《紐約時報》特別分析安倍離去後，留下給繼任者的難題，包含經濟、性別職場地位、老齡化醫療保健，還有國際關係等。此外紐時也列出多達6名競爭者。日媒也認為，面臨這麼多迫在眉梢的議題，像是安倍經濟學的經濟方針，無論誰繼任、都說可能「蕭規曹隨」。

7人搶當安倍繼任者

日本憲政體系下連續在任天數最長的安倍，日前因不敵健康因素而辭職，儘管日本現在處於眾多議題待解的情況下，甚至是難處理的防疫問題，媒體仍羅列出眾多摩拳擦掌打算上位的自民黨政治人物。

除了率先表態不參戰的麻生太郎之外，《紐約時報》就列出包含深受安倍信任的官房長菅義偉（Yoshihide Suga），多達7人競爭名單，有前外交大臣岸田文雄（他是自民黨政策負責人）、現任外交大臣茂木敏充、國防大臣河野太郎、曾與安倍競爭黨魁的前國防大臣石場茂，以及國會下院著名議員野田聖子，還有另一位前國防大臣、鷹派代表的稻田朋美，稻田此前也被稱做是女版安倍。

繼任者4大難題

根據《日本時報》報導，菅義偉是最新一位宣布參戰的候選人（30日），菅義偉一表態就獲得日本媒體瘋傳，畢竟身為安倍最信任的左右手，被選民愛稱「令和大叔」的菅義偉，在這次重選黨魁的選戰呼聲特別高、優勢也明顯。日媒暗示，自民黨會盡快趕在9月15日前搞定繼任者，畢竟越拖越久對日本沒有好處。

針對安倍離去後留下的一切難題，《紐時》簡單列出4大點，包含經濟議題，主要是應對受到疫情影響的經濟體萎縮；性別職場地位，安倍一直想在任期內提升女性在職場的地位，讓男性也能替家裡提供幫助；醫療保健議題，日本是全球老年人口比例最高的國家，退休金議題與老齡化醫療健保支出，甚至到相伴而生的勞動力短缺，要不要引入外勞，都是議題；還有國際關係議題，包含與美關係、與韓國緊張的關係等，此外還有東奧問題要煩心。

蕭規曹隨最可能

日媒則分析，由於安倍留下過多的難題待處理，新任繼任者很可能以「蕭規曹隨」為主，另一篇《日本時報》舉出經濟議題分析，安倍最有名的安倍經濟學方針可能會被沿用，首先是這8年來已經證明有穩定成效，再者，由於疫情流行全面波及經濟體，任意大規模改動經濟方針，很難有好結果。

最後一點，安倍經濟學關鍵支柱是日本央行總裁黑田東彥的量化寬鬆政策，而黑田的任期要到2023年春天，所以改弦易撤對繼任者並非好事。

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