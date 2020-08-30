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疫情是政治騙局？ 質疑聲浪遍歐洲

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
歐美都發生「反戴口罩」的抗爭活動，尤其是德國群眾不只稱疫情是政治騙局，更把戴口罩的命令認為是新法西斯主義。(photo from youtube影片截圖)
歐美都發生「反戴口罩」的抗爭活動，尤其是德國群眾不只稱疫情是政治騙局，更把戴口罩的命令認為是新法西斯主義。(photo from youtube影片截圖)

「新冠疫情是政治操作，是一場騙局！」近期有極端右翼份子認為，疫情只是騙局，防疫措施中的禁止集會和場所禁令是違憲且傷害人民自由。柏林30日出現近4萬人的遊行人潮，被當局認為是受極端右翼煽動，進而逮捕300多人，但公衛部門憂心說，「這些集會民眾多數未戴口罩，恐造成感染擴散」，而這樣的質疑聲音也在維也納、巴黎等大城市傳播。

新法西斯主義

即便歐洲從疫情爆發至今已經超過5個月，疫情爆發大規模感染的新聞於網路都隨處可見，但歐洲仍有「疫情騙局論」的質疑聲音。根據《英國廣播公司》報導，30日德國柏林的大規模集會抗議就是最佳範例，近4萬人未戴口罩、更遑論遵守社交距離，他們認為疫情只是政治騙局（hoax），把配戴口罩視為Muzzles（該詞通常用於寵物用面罩），稱這是馴服人民的新法西斯主義。

對此，德國當局表示，看到遊行群體中有極端右翼份子的蹤影，懷疑多數人民是被極端份子遊說蒙蔽，由於示威民眾違反防疫準則，更投擲石頭與瓶子，警方逮捕300多人，並在推特表示立場「我們（警方）別無選擇，遊行人群並未遵守防疫規矩」。

質疑論遍佈歐洲

事實上，德國是歐洲防疫數一數二好的，雖然近期能從新確診數的增加，看到一些漏洞惡化的跡象，但整體而言，總理梅克爾的「科學防疫」讓德國在全球確診數僅排第20多，死亡數比起其餘歐洲大國都低得多，至今仍未破萬。

本次在柏林發生的疫情陰謀論，其實也能在歐洲其餘國家看到，包含巴黎、維也納、蘇黎世、倫敦都發生，日前約200名反戴面具份子就在巴黎舉行集會，近萬倫敦示威者聚集在特拉法加廣場，訴求都是要求結束防疫限制措施，視新冠病毒是場政治騙局。

加國也有反對聲浪

而在地球另一端的北美洲，也出現類似的行動，據《CBC網》報導，加拿大人民聚集在首都渥太華，明確闡述自己的論點，認為防疫措施侵犯自由權，領導該活動的執行長沃爾夫女士聲稱，集會不是極端主義，也沒有政治立場，她說：「我們不是要反口罩，也不反對人民戴口罩，這是個人自由的權利，但反對政府強制要求我們戴口罩。」

而加拿大公衛局無奈回應，為了防止疫情傳播，在無法全面篩檢的前提，也只能消極規定室內公共場所強制得戴口罩。

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