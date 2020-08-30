「廢妃」詩妮娜抵達慕尼黑 露臍背心低腰褲當戰袍

著有「泰王的新衣」揭開泰國王室神秘面紗的蘇格蘭記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），台灣時間29日晚間在推特發文說，被褫奪所有頭銜的泰國王妃詩妮娜，出獄後已從曼谷飛抵德國慕尼黑，準備陪伴泰王瓦吉拉隆功。馬歇爾說，詩妮娜下機後受到王室禮遇，有人幫她撐起華蓋。

新加坡聯合晚報報導，35歲的詩妮娜為了讓泰王龍心大悅，特意穿著露臍小背心和低腰褲出發。

詩妮娜在監獄裡受了不少苦，身材比去年更瘦，她穿著深色的運動短背心，露出纖細的小腰，風采不減當年。

出獄後的詩妮娜，派頭還是很足，她手上只拿著一個隨行的斜背包，將其他行李都交給王室助手。

一大群人乘坐商務車到達機場，詩妮娜貴妃迫不及待地從車上下來，她想盡快到達目的地，捨不得讓68歲的泰王多等一刻。助手們都小跑前進，忙著搬運王妃的行李，沒有人敢得罪現在的詩妮娜。

泰王一直關心詩妮娜的狀態，每個月都會有專人向泰王報告詩妮娜的近況。