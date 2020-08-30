谷歌、臉書「海底電纜」計畫轉彎 排除香港只連台菲

科技巨擘谷歌（Google）及臉書（Facebook）鋪設「海底電纜」連結美國到亞洲的計畫轉彎，新提案放棄原先連接香港的選項，改為與菲律賓、台灣相連，以消除川普政府對中國的國安疑慮。

彭博資訊報導，這兩家公司已迅速向美國政府遞交新提案，改由在美國和菲律賓與台灣之間架設海底電纜，原案則已在27日撤回。川普政府先前表示，北京可能會透過與香港相連的電纜，收集美國民眾個資。

新提案也剔除原香港合作夥伴「太平洋光纜數據通訊有限公司」（PLDC），該企業實際上隸屬於中國第四大電信商「鵬博士電信傳媒集團」，遭美國國安機構密切關注。

Google及臉書於2017年提出這項跨太平洋光纖網路（PLCN）計畫，原本預定連結美國與「台港菲」亞太三據點，不過，美國國安單位及司法機構在6月17日要求美國聯邦通信委員會（FCC）否決連結香港的選項，稱鵬博士電信傳媒集團與中國情報部門有關係。

報導也說，美國主管當局建議FCC僅核准連結美國與台灣和菲律賓的部分，4月時Google已獲准可營運連結台灣的部分半年。

隨著北京加大力道干預香港，並持續傳出迫害穆斯林少數族群維吾爾人，美方祭出多項行動反制中方。