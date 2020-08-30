美日防長會談 一致反東海、南海改變現狀

美國國防部長艾思博29日和日本防衛大臣河野太郎在關島舉行安全會談，雙方表示，不容許任何國家單方面改變東海與南海現狀，直指的是中國近年在南海擴張行動。另外，美日防長也同意，「美日安保條約」涵蓋尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

這是自今年1月以來美日防長再度舉行會談，會議結束後河野舉行視訊記者會，指出：「我們皆同意，對於任何企圖改變東海與南海現狀的單方面行動，國際社會將堅定回應。」美方也指出，美日安保條約第五條適用於尖閣諸島，對於挑戰日方的中國方面行動，美國也堅持其反對立場。

中國宣稱有南海九成以上主權，汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南及台灣也主張部分島嶼主權。中共人民解放軍本月在南海多次軍演，且26日朝南海發射四枚彈道飛彈。美軍也和日本自衛隊在東海舉行聯合演習，遏阻中國擴張行動的意味明顯。

此外，美國總統川普將於31日和日本首相安倍晉三舉行電話會談，或將討論美日同盟未來方向及日本的飛彈防禦系統。

安倍28日宣布請辭首相，震驚各界，艾思博也對此表達遺憾，稱讚他是位優秀的領導人，一直竭盡心力強化美日安保關係。河野表示，美日防長會談結束後將慎重考慮是否參選自民黨總裁，會找政界友人討論，首度透露有意問鼎首相的企圖心。