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上海浦東機場再揪台人確診 指揮中心回應了

美日防長會談 一致反東海、南海改變現狀

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合29日電

美國國防部長艾思博29日和日本防衛大臣河野太郎在關島舉行安全會談，雙方表示，不容許任何國家單方面改變東海與南海現狀，直指的是中國近年在南海擴張行動。另外，美日防長也同意，「美日安保條約」涵蓋尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

這是自今年1月以來美日防長再度舉行會談，會議結束後河野舉行視訊記者會，指出：「我們皆同意，對於任何企圖改變東海與南海現狀的單方面行動，國際社會將堅定回應。」美方也指出，美日安保條約第五條適用於尖閣諸島，對於挑戰日方的中國方面行動，美國也堅持其反對立場。

中國宣稱有南海九成以上主權，汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南及台灣也主張部分島嶼主權。中共人民解放軍本月在南海多次軍演，且26日朝南海發射四枚彈道飛彈美軍也和日本自衛隊在東海舉行聯合演習，遏阻中國擴張行動的意味明顯。

此外，美國總統川普將於31日和日本首相安倍晉三舉行電話會談，或將討論美日同盟未來方向及日本的飛彈防禦系統。

安倍28日宣布請辭首相，震驚各界，艾思博也對此表達遺憾，稱讚他是位優秀的領導人，一直竭盡心力強化美日安保關係。河野表示，美日防長會談結束後將慎重考慮是否參選自民黨總裁，會找政界友人討論，首度透露有意問鼎首相的企圖心。

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