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瑞典極右派焚古蘭經 3百人上街抗議掀暴亂

世界日報 / 編譯中心／綜合29日電
瑞典馬爾默街頭極端右翼群眾29日聚集南部城市馬爾默，公然焚燒伊斯蘭教經典「古蘭經」，引發至少300人上街抗議，焚燒輪胎（圖）並朝警方投擲石塊。 路透
瑞典馬爾默街頭極端右翼群眾29日聚集南部城市馬爾默，公然焚燒伊斯蘭教經典「古蘭經」，引發至少300人上街抗議，焚燒輪胎（圖）並朝警方投擲石塊。 路透

瑞典極端右翼群眾28日聚集南部城市馬爾默，公然焚燒伊斯蘭教經典「古蘭經」，引發至少300人上街抗議，焚燒輪胎並朝警方投擲石塊。此前，瑞典當局阻止1名反穆斯林丹麥政治人物參加一場焚燒古蘭經的集會。

據警方和當地媒體報導，約300人聚集在馬爾默街頭示威，抗議當天稍早極右翼群眾焚燒古蘭經；隨著夜幕低垂，現場暴力情況加劇。當天是穆斯林每周五的主麻日聚禮。

丹麥極右派政黨「強硬路線」（Hard Line）黨魁帕魯丹原本計畫前往馬爾默，在反伊斯蘭教活動現場演說。但瑞典當局先發制人，宣布他已被禁止入境瑞典2年。帕魯丹稍後在馬爾默附近被捕。

馬爾默警方發言人表示：「我們懷疑他將在瑞典境內犯法。他的行為也存有對社會構成威脅的風險。」但帕魯丹的支持者仍繼續參加集會，3人因煽動種族仇恨遭逮捕。帕魯丹去年焚燒以培根包裹的古蘭經，引起媒體注意。豬肉對穆斯林來說是不潔之物。

路透引述瑞典「晚報」指出，馬爾默今天發生數起反伊斯蘭教事件，包括三名男子在公共廣場輪流腳踢古蘭經。

瑞典 伊斯蘭 穆斯林

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