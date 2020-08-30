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地中海衝突升溫！土耳其攔截6希臘戰機 歐盟擬制裁

世界日報 / 編譯中心╱綜合29日電
土耳其27日第二度延長其地質研究船「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）在東地中海的勘探能源活動4天，直至9月1日。 路透
土耳其27日第二度延長其地質研究船「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）在東地中海的勘探能源活動4天，直至9月1日。 路透

土耳其希臘連月來因為油氣探勘屢生嫌隙，27日土耳其戰機在東地中海海域上空攔截6架希臘F-16戰機。針對土耳其接連在東地中海爭取領土主權及能源的強勢行為，歐盟警告，下月峰會時將商討制裁。

路透報導，土耳其27日宣布第二度延長地質研究船「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）在東地中海的勘探能源活動至9月1日，正好在希臘議會批准與埃及的「海洋邊界協議」協議前幾小時。此舉引發希臘不滿，抗議土耳其侵犯經濟海域。

土耳其國防部28日又表示，土空軍雷達系統前一天偵測到6架希臘F-16戰機從克里特島起飛，前往南賽普勒斯方向。土耳其隨即派出多架F-16戰機攔截並驅離。希臘傳媒則報導，希臘戰機在返回克里特島基地時遭土耳其戰機騷擾。

土耳其與希臘長期為了東地中海的油氣資源發生齟齬，希臘與埃及本月6日簽署「海洋邊界協議」，在東地中海畫設兩國鑽探石油和天然氣的經濟海域，引發土耳其不滿。土耳其隨後宣布恢復「歐魯奇芮斯號」在東地中海的勘探活動，並發生土耳其與希臘軍艦碰撞事件，法國一度派兵到現場戒備。

此外，土耳其在賽普勒斯附近海域進行軍事演習，希臘也表示會在克里特島海域舉行軍演，讓地中海緊張局勢升級。希臘媒體報導，這是兩國自1996年以來最嚴重的一次對峙。

希臘軍艦25日在東地中海軍事演習。 美聯社
希臘軍艦25日在東地中海軍事演習。 美聯社

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